Jennifer Lopez festeggia 53 anni a Parigi con Ben Affleck, la passeggiata romantica mano nella mano Ieri Jennifer Lopez ha festeggiato 53 anni a Parigi dove è volata con il marito Ben Affleck e i figli dopo le nozze a Las Vegas: la coppia, ripresa dai fan, si è regalata una romantica passeggiata per le strade della capitale dell’amore.

A cura di Gaia Martino

Ph credits Tik Tok

Jennifer Lopez ieri, domenica 24 luglio, ha festeggiato 53 anni a Parigi con il neo marito Ben Affleck. Lo scorso weekend la star americana ha coronato il suo sogno d'amore sposando l'attore ritrovato dopo 20 anni distanti e ora si sta vivendo la luna di miele nella capitale francese, insieme ai figli. Sabato sera hanno cenato in un ristorante di lusso, Cheval Blanc, dove sono stati paparazzati da alcuni fan presenti: ieri in occasione del compleanno si sono regalati una passeggiata romantica per le strade parigine. Poi la sera sono usciti a cena, sempre tra i flash e le urla dei fan.

I 53 anni di Jennifer Lopez a Parigi

Una lunga passeggiata romantica sotto il sole di Parigi è quella che si sono regalati i neo sposi Ben Affleck e JLo: sono stati fotografati nel giorno del compleanno della cantante mentre camminavano nella grande piazza dove si trova l'Arc de Triomphe e il museo del Louvre. Con un abito rosso e dei tacchi alti, la festeggiata ha catturato l'attenzione di tutti i passanti. Una fonte a Page Six ha raccontato che i due hanno attraversato il Jardin des Tuileries ed hanno pranzato al ristorante LouLou Paris, prima di andare a visitare il nuovo showroom di Dior, La Galerie Dior.

Per la serata sono usciti a cena, ripresi da alcuni fan presenti vicino l'auto sulla quale viaggiavano. JLo con un tubino nero e dei tacchi alti ha salutato i suoi fan, mentre tra le mani aveva un palloncino verde.

La luna di miele dopo le nozze a Las Vegas

La coppia di star famosa in tutto il mondo ha scelto Parigi come meta per celebrare il loro amore. Sono in luna di miele dopo il matrimonio lampo celebrato a Las Vegas pochi giorni fa: "L'amore è bellissimo. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente da vent'anni" ha scritto JLo ai suoi fan per comunicare la lieta notizia. I gossip parlavano di una grande festa in Georgia, ma a quanto pare i neo sposi avrebbero deciso di regalarsi prima un viaggio in famiglia nella capitale dell'amore per festeggiare anche il compleanno della cantante che proprio ieri ha lanciato la nuova collezione di creme per il corpo e per il viso del suo brand, JLo Beauty.