Ben Affleck scoppia in lacrime durante la cena di compleanno di Jennifer Lopez a Parigi Ben Affleck è scoppiato a piangere durante la romantica cena di compleanno di Jennifer Lopez a Parigi. L’attore, volato in Europa per la luna di miele con la sua sposa, non è riuscito a trattenere le lacrime probabilmente per l’emozione, anche se non è chiaro con precisione quale sia la causa.

A cura di Elisabetta Murina

Matrimonio, luna di miele, compleanno e anche lacrime. Per i neo sposi Jennifer Lopez e Ben Affleck è un periodo ricco di emozioni. Dopo le nozze celebrate a Las Vegas e contrariamente alle aspettative, i Bennifer sono volati a Parigi per una romantica luna di miele. La popstar e l'attore sono stati paparazzati mano nella mano per le vie della capitale francese, la città dell'amore per eccellenza, e hanno cenato in un ristorante vista Torre Eiffel dove JLO ha festeggiato il 53esimo compleanno e Ben Affleck è scoppiato a piangere.

Le lacrime di Ben Affleck a cena con Jennifer Lopez

Ben Affleck ha pianto durante la cena di compleanno di Jennifer Lopez al ristorante La Girafe di Parigi. Nelle foto diffuse da alcuni siti americani, come TMZ, si vede l'attore mentre si commuove seduto al tavolo con la sua dolce metà, ritrovata dopo anni passati distanti uno dall'altra. Ha gli occhi rossi e il suo volto è quasi completamente bagnato dalle lacrime. JLo lo stringe tra le sue braccia e gli fa sentire tutto il suo amore. Non è chiaro per quale motivo la star sia scoppiata a piangere ma con molta probabilità si tratta di lacrime di gioia arrivate dopo un momento particolarmente intimo passato insieme, magari proprio per il compleanno della moglie.

La luna di miele a Parigi e il compleanno di Jennifer Lopez

Per il loro primo viaggio da marito e moglie, i Bennifer hanno scelto la città dell'amore per eccellenza, Parigi. Qui sono stati immortalati mentre passeggiavano innamorati mano nella mano nella piazza in cui si trovano l'Arch de Triomphe e il museo del Louvre, godendosi gli edifici più significativi della capitale francese. Dagli abiti casual a quelli più eleganti della sera, la coppia ha scelto di cenare in un romantico ristorante vista Torre Eiffel. L'occasione per festeggiare è doppia: oltre alla luna di miele c'è anche il 53esimo compleanno di JLo. Una serata e un viaggio ricco di emozioni per i neo sposi.