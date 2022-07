Jennifer Lopez e Ben Affleck volano in luna di miele a Parigi, le foto del primo viaggio da sposati A sorpresa i Bennifer sono volati nella capitale dell’amore per festeggiare le nozze lampo celebrate a Las Vegas pochi giorni prima. La coppia è brillante negli scatti pubblicati sui magazine americani, in abiti eleganti e con le fedi in bella vista.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vivendo una romantica luna di miele a Parigi dopo il matrimonio lampo celebrato a Las Vegas pochi giorni prima. Il primo viaggio da sposati non era stato annunciato dalla coppia, così come le nozze d’altronde. Le indiscrezioni avevano parlato di una grande festa in Georgia da organizzare prossimamente, ma sembra che i Bennifer non abbiano resistito alla tenerezza di un viaggio di coppia nella capitale dell’amore.

Il primo viaggio da Mrs e Mr Affleck

Così eccoli lì negli scatti dei quali Page Six è entrato in possesso. Freschi di nozze e spendenti nei loro abiti migliori, i due divi di Hollywood sono stati fotografati in giro per la città in abiti casual, poi alla finestra dell’hotel presso il quale alloggiano da giovedì 21 luglio e infine di nuovo per le strade della città, in abiti elegantissimi. La pop star indossa un romantico abito lungo rosso rubino, ma l’eleganza del marito non è da meno in completo nero. Un fascino ancora più intrigante ora che è il marito di Jennifer e, mentre si affaccia dal balcone dell’hotel, mette in bella mostra la fede nunziale ancora scintillante.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono scambiati i voti

La cerimonia a Las Vegas resterà memorabile per la coppia che ha voluto fare tutto secondo la tradizione. La sposa ha comunicato ai suoi fan tramite la sua newsletter di aver scelto di indossare un "vecchio abito da sposa" utilizzato sul set di uno dei suoi film. L’ufficiale della cerimonia Ryan Wolf ha raccontato in esclusiva a Page Six che la coppia ha richiesto di potersi scambiare i voti e ha ammesso che entrambi sono scoppiati in lacrime per l’emozione del momento. Un altro impiegato della cappella ha rivelato a Today che erano presenti alla cerimonia, subito dietro gli sposi, anche due dei figli che i neo sposi hanno avuto dalle loro precedenti relazioni.