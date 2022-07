Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck, le foto e i video del matrimonio a sorpresa Jennifer Lopez ha sposato a sorpresa Ben Affleck. La pop star ha postato le prime foto e i video delle nozze a Las Vegas in abito bianco: “L’amore è paziente. Paziente 20 anni”.

A cura di Giulia Turco

(Foto dal sito di Jennifer Lopez www.onthejlo.com/).

Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck. La pop star ha reso nota la notizia del matrimonio a sorpresa postando sul suo sito ufficiale foto e video del momento in cui ha coronato il suo sogno d’amore con il divo di Hollywood. "Ce l'abbiamo fatta", racconta J Lo ai suoi fan. "L'amore è bellissimo. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente da vent'anni". La mattina dopo le nozze, la pop star ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto tra le lenzuola, appena sveglia, mentre mostra fiera la sua fede nunziale al dito. I Bennifer sono davvero tornati e questa volta sono marito e moglie.

Matrimonio a sorpresa a Las Vegas per i Bennifer

“Era esattamente quello che volevamo”, spiega la pop star tramite la sua newsletter ufficiale. “Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio”, prosegue il racconto. “Volevamo tutti la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio”. Le nozze non hanno mancato di imprevisti, visto che come ha raccontato J Lo i due sono arrivati all’altare poco prima che la cappella chiudesse. Secondo TMZ i testimoni di nozze sarebbero stati i rispettivi figli:

Siamo così grati di essere circondati da tanto amore. Abbiamo una nuova meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini e una vita che non abbiamo mai avuto più motivo di aspettare con impazienza.

Un sogno d'amore coronato 20 anni dopo

I Bennifer hanno coronato il loro amore come due giovani innamorati per la prima volta. Sono fuggiti per una notte a Las Vegas e hanno improvvisato un matrimonio che nessun fan si sarebbe aspettato. TMZ ha ottenuto i documenti del tribunale e ha verificato che la coppia ha effettivamente ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark, Nevada, ritirata ed elaborata abato 16 luglio. D’altronde i segnali delle nozze erano nell’aria, ripensando al grosso anello di fidanzamento che J Lo aveva sfoggiato al dito già all’inizio di quest’anno, mentre faceva acquisti con la figlia Emme di 14 anni. Una storia d’amore che ritorna ad essere attuale quella dei Bennifer, con 20 anni di ritardo. Tra loro è iniziata per la prima volta nel 2004, con un matrimonio saltato e proseguita, poi, ognuno per la sua strada, fino a quando non ci sono cascati di nuovo.