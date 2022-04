JLo e Ben Affleck sono fidanzati ufficialmente, di nuovo Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente fidanzati, di nuovo. In queste ore la pop star ha dichiarato sui social di dover dare un annuncio ai suoi fan e nelle stesse ore la sorella, Lynda, ha pubblicato la foto dell’anello che suggella l’amore tra i due divi.

A cura di Ilaria Costabile

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente fidanzati, dopo quasi 18 anni dall'ultima volta in cui si erano giurati eterno amore, i due divi sono pronti nuovamente a sposarsi. JLo nelle scorse ore ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui dichiarava di dover fare un annuncio importante per il quale era "molto emozionata" e nello stesso lasso di tempo la sorella della pop star, Lynda, ha pubblicato su Instagram una story in cui si vede la cantante indossare un anello piuttosto vistoso, visibilmente commossa, scrivendo: "Così è accaduto".

Dopo aver ufficializzato la scorsa estate il loro ritorno di fiamma, non senza polemiche e dubbi in merito, i due hanno così messo a tacere ogni dubbio, dimostrando al mondo di essere tornati insieme più innamorati e complici di prima, come dimostra la proposta che l'attore avrebbe fatto alla pop star, tra le più romantiche di sempre, come riportato dalla stampa oltreoceano. L'attrice aveva rivelato a People a febbraio, di essere soddisfatta delle sua relazione diversa da quella che li aveva uniti anni fa e tutto lasciava presagire un lieto fine con i fiocchi:

Siamo più grandi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in luoghi diversi della nostra vita, abbiamo figli ora e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. È un bel risultato che sia successo in questo modo, in questo momento della nostra vita in cui possiamo davvero apprezzarci, celebrarci e rispettarci a vicenda.

Il video della proposta nascosto in una newsletter

L'annuncio del fidanzamento arriva proprio da Jennifer Lopez che suoi suoi account social ha pubblicato un video in cui dichiara di voler condividere con una cerchia ristretta di fan un momento decisamente emozionante e romantico, condividendo un ulteriore video con gli iscritti alla sua newsletter. Le immagini mostrano il momento esatto in cui la pop star riceve in dono l'anello, lo indossa e commossa, guardandolo, sussurra "È perfetto", il tutto in presenza di Lynda Lopez, sorella della cantante che ha prontamente pubblicato un collage con i momenti clou della proposta.

Gli avvistamenti con l'anello al dito

I primi rumors circa un possibile fidanzamento tra i due sono spuntati nel momento in cui la cantante è stata vista fare la spesa indossando platealmente un anello piuttosto importante all'anulare sinistro, che aveva tutta l'aria di essere il simbolo di una promessa. Si vociferava già da tempo, infatti, che i due stavolta potessero davvero fare sul serio e coronare quell'amore sbocciato nel 2002 e spezzatosi due anni dopo, nonostante fossero state già annunciate le nozze. Secondo una fonte del sito americano ET, il riavvicinamento tra i due sarebbe stato del tutto naturale, anche perché nonostante la cantante abbia sofferto in passato per la fine della sua relazione con l'attore, tra loro c'è sempre stato un certo feeling, mantenutosi vivo nel tempo: "Si sostengono e si amano, non sono in competizione l'uno con l'altra" ha dichiarato una persona vicina alla coppia.

Il primo anello era un diamante rosa, il fidanzamento nel 2002

Ben Affleck stavolta ha scelto un gioiello ancor più imponente della prima proposta, datata 2002. Si tratta di un diamante verde, con dei diamanti più piccoli accanto, diverso dal diamante rosa con cui l'aveva chiesta in moglie la prima volta. Anche in quel caso, ovviamente, il gioiello non era passato inosservato, e l'annuncio delle future nozze era stato senza dubbio più plateale. JLo, infatti, decise di comunicare al mondo che avrebbe sposato il suo Ben, mostrando sul red carpet lo sfavillante anello con tanto di sorriso beffardo e soddisfatto. A distanza di poco più di un anno, però, la loro storia d'amore si concluse per volere dello stesso attore, sopraffatto dalla costante attenzione mediatica sul loro conto.