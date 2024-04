video suggerito

La figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner si presenta con la sua nuova identità maschile, è Fin In occasione della messa commemorativa del nonno paterno, Seraphina Rose, figlia 15enne di Ben Affleck e Jennifer Garner, si è presentata con la sua nuova identità maschile.

A cura di Stefania Rocco

Seraphine Rose, figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner, si è presentata con la sua nuova identità maschile. “Ciao, sono Fin Affleck”, ha dichiarato in occasione della messa commemorativa organizzata in ricordo del nonno materno William, scomparso a fine marzo. Di fronte ai familiari e ai membri della congregazione Christ Church United Methodist a Charleston, Fin ha preso la parola e, dopo una breve presentazione, ha letto un versetto della Bibbia.

La morte del padre di Jennifer Garner

Era stata l’attrice Jennifer Garner, oggi 51enne, a rendere nota la notizia della scomparsa dell’adorato padre. “Siamo grati per il comportamento gentile e la forza silenziosa di papà. Per come scherzava con un sorriso malizioso e per il modo in cui ha inventato il ruolo di un papà sempre paziente con le sue ragazze. Siamo grati per la sua etica del lavoro, la sua leadership e la Fede”, ha scritto l’attrice in un post pubblicato su Instagram a inizio aprile. Ingegnere chimico, William John Garner aveva 85 anni.

I figli di Ben Affleck e Jennifer Garner

Alla cerimonia di commemorazione della vita del padre, Jennifer Garner è stata accompagnata dai suoi cari. Presenti anche i figli nati dal matrimonio con Ben Affleck, finito nel 2015 con i due attori che hanno formalizzato il divorzio nel 2018 pur essendo rimasti in ottimi rapporti. Fin, 15 anni, è il secondogenito della ex coppia. Ha una sorella maggiore, la 18enne Violet Anne, e un fratello minore, il 13enne Samuel. Oggi Ben Affleck è sposato con Jennifer Lopez, ex fidanzata storica ritrovata oltre 20 anni dopo la loro separazione. Anche la figlia della popstar, la 16enne Emme Maribel Muniz, usa pronomi neutri per definire il suo genere di appartenenza. Il "clan"Affleck-Lopez-Garner è un esempio vincente di famiglia allargata organizzata all'insegna di valori quali la libertà e l'inclusività.