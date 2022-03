Il sostegno di Ben Affleck per Jennifer Lopez, applaude emozionato tra la folla agli IHeart Radio

Jennifer Lopez ha ricevuto l'Icon Awards agli iHeartRadio Music Awards 2022, evento che ha visto anche un premio importante per i Maneskin che si sono aggiudicati il titolo di Miglior Band alternativa. La star statunitense ha rubato la scena con uno show incredibile sulle note delle sue canzoni più famose ed ha ringraziato i suoi fan da tutto il mondo davanti una folla ruggente. Nel pubblico, in piedi ad applaudire e sorridere, anche la sua metà, Ben Affleck con suo figlio Samuel e Emme, la figlia di JLo 14enne nata da papà Marc Anthony.

Ha regalato un'incredibile esibizione Jennifer Lopez, poi ha ricevuto l'Icon Awards agli iHeartRadio Music Awards di quest'anno, premio che le ha riempito il cuore di gioia. È stata presentata sul palco come una superstar, un fenomeno globale: "È una superstar innegabile, un fenomeno globale e, ora e per sempre, Jennifer Lopez è un'icona" ha detto LL Cool J. "Lo apprezzo così tanto, molto, moltissimo" ha detto alla folla Jennifer Lopez emozionata.

Vorrei potervi dire che i premi sono la cosa più importante per me, ma non è vero. E non pensate che io non apprezzi le cose luccicanti, perché lo faccio! Non posso mentire, ma non è per questo (i premi, ndr) che lo faccio. Non è ciò che conta di più per me. Lo faccio davvero per voi ragazzi.