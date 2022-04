Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio, spunta un anello di diamanti al dito della pop star Jennifer Lopez e Ben Affleck farebbero sul serio, dopo le parole di una fonte vicina alla coppia che parlava di fidanzamento imminente, TMZ ha beccato la pop star americana con un anello di diamanti al dito.

A cura di Gaia Martino

Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio e la storia d'amore ritornata al centro del gossip mondiale potrebbe proseguire ancora per molto tempo. Dopo la drastica rottura nel 2004, avvenuta poco prima del matrimonio, i due si sono ritrovati nel 2021 ed hanno ripreso a frequentarsi. Un amore rinato o forse mai svanito, con qualcosa lasciato in sospeso: le nozze. Dopo la voce di una fonte vicino alla coppia a ETOnline che avrebbe confermato i rumors riguardo un passo in avanti imminente, TMZ ha beccato la pop star americana con un anello di diamanti al dito. È un regalo dell'attore?

L'anello di diamanti al dito di Jennifer Lopez

Era a passeggio con la figlia Emme quando un paparazzo di TMZ ha notato un particolare interessante sulla sua mano. Sull'anulare sinistro di Jennifer Lopez, si legge, c'era un anello di diamanti. Curioso anche il retroscena che il sito inglese aggiunge: a quanto pare la pop star non appena ha notato la presenza dei fotografi avrebbe girato il prezioso gioiello con le dita nascondendo il lato del diamante nel palmo della mano. Potrebbe essere un regalo del suo amato Ben Affleck, pronto a coronare il loro amore ritrovato? Se si trattasse proprio di quello che tutti ora immaginano, il fidanzamento arriverebbe inoltre dopo un altro grande passo fatto dalla coppia che ha acquistato una villa dal valore di 50 milioni di dollari nella quale si sarebbe trasferita.

La conferma della fonte vicino alla coppia

Una fonte vicina la coppia a ETOnline lo scorso marzo aveva raccontato che Ben Affleck e Jennifer Lopez stavano pensando al grande passo. "Non vedono l'ora di trascorrere il resto della loro vita insieme, sanno che sono destinati a stare insieme. Il fidanzamento è sul tavolo, ne stanno parlando" sono state le parole rivelate al sito inglese. "Parlano di ciò che non ha funzionato in passato ed usano l'esperienza per rafforzare la loro relazione ora per il futuro e per il bene delle loro famiglie. Si impegnano ad avere una relazione sana ed eterna" ha aggiunto. L'amore ritrovato 17 anni dopo la drastica rottura sarebbe sostenuto anche dalla prima moglie di Ben Affleck, Jennifer Garner, madre dei suoi figli Violet, Seraphina e Samuel, che stando a quanto si legge andrebbe molto d'accordo con la coppia.