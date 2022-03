La casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck: una tenuta da 50 milioni di dollari con piscina, cinema e 10 camere Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero per acquistare una tenuta da 50 milioni di dollari con vista panoramica su Los Angeles, dieci camere da letto, piscina e cinema in casa.

A cura di Clara Salzano

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno comprando una tenuta da 50 milioni di dollari a Los Angeles

Sembra proprio che Jennifer Lopez e Ben Affleck stiano progettando il loro futuro insieme e lo dimostrano le loro ultime trattative per una tenuta da 50 milioni di dollari sulla collina di Bel-Air a Los Angeles. La famosa coppia, secondo quanto riporta TMZ, sta per acquistare l'enorme villa da circa 2.000 metri quadrati per andarci a vivere con la famiglia allargata.

La nuova casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck è una grande proprietà con dieci camere da letto e diciassette bagni, oltre un cinema, una palestra, una piscina a sfioro, un grande giardino, diversi saloni, cucine e sale da pranzo. La villa è circondata da alberi e gode di una vista mozzafiato su Los Angeles. Sembra anche che Jennifer Lopez e Ben Affleck siano riusciti ad ottenere un ottimo prezzo considerando che la tenuta era inizialmente sul mercato a 65 milioni di dollari. Il proprietario della villa è il miliardario del Texas Todd Lemkin che aveva acquistato la tenuta nel 2016 per 27,6 milioni di dollari e a febbraio l'ha messa in vendita tramite Hilton & Hyland.

Una delle stanze nella casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck

"La Tenuta di Bellagio", come viene definita, si trova in una posizione strategica a Los Angeles perché sorge nel cuore di Bel Air, in una zona isolata , circondata da alberi che offrono molta privacy e vista mozzafiato sulla città. "Questo gioiello è una vetrina per l'arte e l'alto design", spiega Linda May di Hilton & Hyland mentre spiega gli interni della villa. La camera da letto padronale è caratterizzata da un soggiorno, doppi bagni e cabine armadio grandi quanto negozi. Ci sono persone due camere destinate al personale con servizi, due cucine aggiuntive e ingresso di servizio sul retro con parcheggio aggiuntivo. All'interno sono diverse i saloni e c'è anche una stanza cinema per proiezioni private.

Leggi anche Jennifer Lopez a Venezia osa con la scollatura di brillanti: il primo red carpet con Ben Affleck è da diva