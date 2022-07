Il matrimonio di Jennifer Lopez Ben Affleck: la sposa col velo, lo sposo veste di bianco Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, hanno pronunciato il fatidico sì in gran segreto lo scorso weekend. Cosa hanno indossato per la cerimonia? Hanno puntato entrambi su dei look total white, anche se è stata soprattutto la popstar a distinguersi per eleganza.

A cura di Valeria Paglionico

Era da tempo che si parlava del matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck, per la precisione da quando lui le ha regalato un maxi anello col diamante verde, ma fino ad ora nessuno dei due aveva rivelato altri dettagli sulla cerimonia e sulla data. Nelle ultime ore, poi, sono arrivate le prime foto delle nozze celebrate a sorpresa e in gran segreto. I neo-coniugi hanno mantenuto una certa privacy sulla questione, mentre il parrucchiere della popstar ha condiviso alcuni scatti realizzati sia a pochi minuti dal fatidico sì, sia dopo il rito che li ha resi ufficialmente marito e moglie: ecco tutti i dettagli del beauty look di J.Lo per il suo quarto matrimonio.

Dove è stato celebrato il matrimonio dei Bennifer

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto sabato 16 luglio. La notizia è stata diffusa dai media internazionale e poi confermata dalla coppia attraverso la newsletter di J.Lo. I due hanno pronunciato il sì nella contea di Clark, nel Nevada, coronando finalmente il loro sogno d'amore. Nell'annuncio condiviso online hanno scritto: "Hanno ragione quando dicono ‘tutto quello di cui hai bisogno è l’amore’. Siamo grati di averne in abbondanza. Una meravigliosa nuova famiglia con 5 bambini stupendi e una vita fantastica. Basta aspettare e puoi trovare il momento migliore della tua vita in un drive through a Las Vegas a mezzogiorno e mezzo nel tunnel dell’amore, con i tuoi figli e quello con cui trascorrerai il resto della tua vita. L’amore è una cosa grandiosa, forse la migliore, e vale la pena aspettarla".

Il selfie nel giorno del matrimonio

J.Lo, il beauty look per le nozze con Ben Affleck

Al momento, però, né J.Lo, né Ben Affleck hanno condiviso gli scatti ufficiali delle nozze, solo il parrucchiere di fiducia della popstar, Chris Appleton, ha dato qualche piccola anteprima. Al motto di "Wedding glam" ha rivelato il beauty look scelto per la sposa. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, grazie a delle extension li ha resi più voluminosi e li ha poi legati in un mezzo raccolto bon-ton. Così facendo, ha messo in risalto il make-up effetto glow, caratterizzato da maxi ciglia, ombretto smokey-eyes sui toni del marrone e una marcata linea di eye-liner. Niente rossetto scuro, la Lopez ha scelto una tinta nuda estremamente naturale.

Il beauty look di J.Lo per il matrimonio

I due abiti da sposa di J.Lo

Cosa dire, invece, degli abiti da sposa? In un video realizzato dall'hairstylist pochi minuti prima del matrimonio Jennifer appare meravigliosa in bianco con un vestito smanicato e a girocollo con una lunga gonna a ruota. La sua particolarità? L'attrice lo aveva già indossato in un vecchio film. Per la cerimonia vera e propria si è cambiata, puntando sullo stile principesco di Zuhair Murad.

L’abito Zuhair Murad

Ha scelto un capo della collezione bridal della Maison, una creazione completamente in pizzo col bustier steccato, la gonna a sirena e la scollatura a barca con le maniche trasparenti. Non ha rinunciato al tradizionale velo, tenuto agganciato all'acconciatura raccolta. Anche sposo Ben Affleck si è vestito di bianco con un elegante tuxedo con pantaloni neri e papillon.