Il matrimonio di Sam e Wendy: vestito da sposa romantico con ricami e strascico

A cura di Giusy Dente

Sam e Wendy

Sam e Wendy sono una coppia italo-britannica amatissima sui social, da quasi un milione di follower sia su Instagram che su TikTok. Con la loro simpatia e spontaneità hanno conquistato tutti, video dopo video. L'ironia è il loro punto forte, quella che li ha fatti conoscere ai follower: sono virali i video in cui scherzano sulla convivenza, ma soprattutto sulle differenti abitudini e sull'italiano non sempre corretto di lui. Il ragazzo, infatti, è inglese e i primi video della coppia sbarcata sui social durante il lockdown erano proprio una parodia delle sue difficoltà nell'imparare l'italiano, con le parole storpiate per farsi capire. Come dimenticare una delle prime clip, quella in cui lei cercava di insegnargli i nomi dei giorni della settimana (con scarsi risultati)! La coppia ha coronato questo amore convolando a nozze, un matrimonio da favola con un abito da sposa degno di una principessa.

Il vestito da sposa di Wendy

Sam e Wendy, inglese lui e originaria di Padova lei, si sono conosciuti diversi anni fa a Birmingham, in Inghilterra. Lei si era trasferita lì per studiare e, per mettere un po' di soldi da parte, aveva cominciato a lavorare nello stesso Appele Store di lui. Questo accadeva circa sei anni fa: da allora non si sono più lasciati.Hanno pronunciato il fatidico sì il 28 maggio, in Toscana. La coppia italo-britannica ha scelto la Tenuta Corbinaia, in provincia di Firenze: qui si sono uniti in matrimonio in presenza di amici e parenti, mostrando anche un po' di dietro le quinte ai follower. Era impossibile non coinvolgerli: i due vantano una community di affezionatissimi, che ormai li seguono da anni nella quotidianità.

Wendy in Aerenica

Prima si sono emozionati con la proposta di matrimonio, poi li hanno seguiti nei preparativi delle nozze, per esempio nella realizzazione delle bomboniere: gli sposini hanno fatto con le loro mani delle tazze, per tutti gli invitati. Sono virtualmente partiti con Wendy per l'addio al nubilato e dunque non potevano non esserci anche nel giorno delle nozze. La sposa, nel fatidico giorno del sì, ha scelto un abito tradizionale, una creazione romantica ed elegante, da principessa composta da body e gonna con strascico posteriore, entrambi realizzati in un prezioso pizzo Chantilly francese.

Wendy e Sam

Immancabile il lungo velo a taglio vivo appuntato allo chignon, accessorio must have per un look nuziale in piena regola, così come il bouquet di fiori bianchi. L'abito è del brand Aerenica ed è stato realizzato su misura, per coniugare tradizione sartoriale e spirito moderno. La sua caratteristica principale è quella di essere un vestito trasformabile. Il look per la cerimonia, infatti, si è poi trasformato lasciando posto a una lunga gonna in satin di seta con ampio spacco, un outfit nuziale più contemporaneo. Nuovo cambio d'abito per il taglio della torta: crop top in satin perfettamente coordinato alla gonna.