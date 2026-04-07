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Il matrimonio del principe Leka d’Albania: la sposa Blerta Celibashi indossa tailleur e veletta

Qualche settimana fa è andato in scena il primo Royal Wedding dell’anno, quello tra il principe Leka d’Albania e la seconda moglie Blerta Celibashi. Cosa ha indossato la sposa per il suo giorno speciale?
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A cura di Valeria Paglionico
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Le Royal Family d'Europa riescono sempre ad attirare le attenzioni dei media internazionali, soprattutto in occasione dei matrimoni di corte. Solitamente siamo abituati a parlare dei Windsor ma la verità è che sono diverse le famiglie "coronate" sparse su tutto il continente. Di recente, ad esempio, a far parlare di sé è stato il principe Leka d'Albania, che si è sposato per la seconda volta con la fotografa Blerta Celibashi. Le nozze sono state celebrate al castello di Apponyi, a Bratislava, e hanno visto i due novelli coniugi dare il meglio di loro in fatto di stile.

Il matrimonio al castello di Bratislava

La prossima estate la corte dei Windsor si riunirà per il Royal Wedding dell'anno, quello di Peter Philipps, il figlio della principessa Anna, ma nel frattempo ci si può "accontentare" degli altri matrimoni reali d'Europa. Qualche settimana fa è stato il principe Leka d'Albania a pronunciare il fatidico sì. Sebbene nel suo futuro non ci sia il trono, ricopre il ruolo di Funzionario del Ministero dell'Interno ed è una figura molto in vista all'interno del paese. Si era già sposato nel 2016 con Elia Zaharia, una famosa cantante da cui ha avuto anche la figlia Geraldina, ma a diversi anni dal divorzio ha deciso di ritornare sull'altare. La seconda moglie è Blerta Celibashi, una fotografa di 17 anni più piccola conosciuta due anni fa, e insieme a lei è diventato protagonista di una cerimonia civile nel castello di Apponyi a Bratislava. Il ricevimento è stato privato e intimo, con una lista di invitati molto ristretta e appena due foto ufficiali condivise sui social.

Leka d’Albania e Blerta Celibashi
Leka d’Albania e Blerta Celibashi

La neo-principessa indossa il cappellino al posto della tiara

Cosa hanno indossato i novelli sposi per il loro gran giorno? Blerta Celibashi, diventata principessa d'Albania dopo il fatidico sì, ha detto no ai classici abiti pomposi fatti di tulle e pizzo, ha preferito un elegante tailleur con giacca e gonna. Il blazer era avvitato e a collo alto, con una serie di bottoncini rivestiti a effetto corsetto e delle maniche ispirate alla silhouette del tulipano, ovvero con la manica che si apriva all'altezza del polso. La gonna, invece, era una pencil skirt alla caviglia. Per completare il tutto la neo-principessa ha scelto un paio di pumps con cinturino gioiello intorno alla caviglia e un cappellino in stile british con veletta a rete (che ha sostituito la classica tiara). Il principe, invece, ha optato per il classico smoking con pantaloni gessati, giacca tight, panciotto e cravatta rosa. Insieme i due non sono forse adorabili?

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