Kate Middleton per la prima volta con l’Oriental Circlet: il significato della tiara e perché l’ha indossata

William e Kate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver addobbato a festa il castello di Windsor, dominato ora dall'atmosfera natalizia, la royal family ha accolto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie, la signora Elke Büdenbender, in visita di Stato. Si è infatti svolto mercoledì sera un banchetto in onore della coppia. Erano presenti il re, la regina e i principi del Galles, William e Kate. Lussuoso abito da sera per lei, che ha completato l'elegantissimo look con uno dei gioielli più preziosi della collezione reale.

La storia e il significato della tiara di Kate Middleton

Nel 2011 Kate Middleton ha percorso la navata dell'Abbazia di Westminstercon la tiara Cartier Halo per convolare a nozze con William e da allora ha sfoggiato diverse creazioni principesche, nelle occasioni più importanti: la tiara Lotus Flower, la Strathmore Rose, più di recente la tiara Queen Mary Lover's Knot, in occasione della visita di Stato del presidente Trump e della first lady Melania Trump. La principessa al banchetto in onore del presidente tedesco ha invece indossato l'Oriental Circlet realizzata per la regina Vittoria, sfoggiata pochissime volte dalle donne che l'hanno preceduta. La stessa regina Elisabetta, l'ha messa solo una volta durante il suo regno, durante un viaggio a Malta nel 2005.

I principi del Galles

Si dice che fosse la preferita della Regina Madre. Infatti dopo la morte di re Giorgio VI nel 1952, il diadema sarebbe dovuto passare nelle mani della regina Elisabetta II, la quale consapevole di quanto sua madre amasse il gioiello, lo lasciò a lei. Solo quando la regina Madre morì nel 2002, la regina Elisabetta II ereditò l'Oriental Circlet, indossandolo però solo una volta durante il suo regno: durante un viaggio a Malta nel 2005. Mercoledì sera per Kate Middleton è stata la prima volta con l'Oriental Circlet sulla testa. La corona è un delle più preziose, più antiche e più grandi della collezione reale. Fu realizzata da Garrard appositamente per la regina Vittoria nel 1853, su progetto del suo amato marito, il principe Alberto. Quest'ultimo, grande appassionato di arte e design, realizzò numerosi gioielli per la moglie e le figlie. L'Oriental Circlet era originariamente composto da una collezione di opali, le pietre preziose preferite di Alberto, con l'aggiunta di 2.600 diamanti.

Kate Middleton in Jenny Packham

In seguito, credendo gli opali portassero sfortuna, la regina Alessandra (che aveva ereditato il gioiello dalla nuora) li sostituì con una serie di rubini birmani donati alla regina Vittoria come dono del sovrano del Nepal. Pare che anche i diamanti siano stati sostituiti. Quelli originali, infatti, appartenevano originariamente alla Regina Charlotte e facevano parte dei gioielli contesi che il Re di Hannover riteneva di diritto suoi. Nel 1858 un arbitrato si pronunciò a favore degli Hannover: i diamanti furono quindi rimossi e sostituiti con altri. A parte queste modifiche, il design originale è rimasto invariato fino a oggi: è d'ispirazione indiana, rimanda ai fiori di loto e all'architettura moghul. Nonostante la regina Vittoria amasse molto la tiara, con la morte prematura del marito non la indossò mai più, per via della presenza di gemme colorate: in segno di lutto, infatti, indossò per i restanti anni della sua vita solo gioielli da lutto. Ad oggi, l'Oriental Circle è l'unica tiara disegnata dal principe Alberto per la regina Vittoria che fa ancora parte della Royal Collection, uno dei gioielli più importanti dell'epoca vittoriana della Royal Collection. Indossarlo al banchetto di Stato è un omaggio alle origini tedesche della famiglia.

Il look della principessa

La principessa ha confermato la scelta cromatica della mattina, quando per accogliere gli ospiti si è presentata vestita di blu cobalto. Al banchetto serale, evento di gala in piena regola, ha sfoggiato un outfit elegante e raffinato, un abito da sera di Jenny Packham tempestato di paillettes con effetto degradé sulla gonna, scollo asimmetrico e mantello, abbinato a décolleté Rania in organza di seta argentata di Gianvito Rossi. Ha completato il suo outfit con una pochette Bespoke Maud Clutch in raso nero di Anya Hindmarch e orecchini di diamanti: originariamente appartenevano alla defunta regina Elisabetta. Come di consueto per questo tipo di situazioni, ha aggiunto la fascia e la stella dell'Ordine della Famiglia Reale e dell'Ordine Reale Vittoriano.