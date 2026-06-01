Kate Middleton appassionata di “prosecco pong”: è il gioco alcolico preferito della Royal Family

Sapete che durante le feste a corte vengono organizzati regolarmente dei giochi alcolici? Il preferito di Kate Middleton è il prosecco pong: ecco tutti i dettagli.

Kate Middleton riesce a finire sempre sulle prime pagine dei giornali anche se non appare in pubblico, il motivo? Ogni tipo di indiscrezione che riguarda la Royal Family fa scalpore, da quelle che descrivono la comune quotidianità di corte agli eventi istituzionali in programma. L'ultima arrivata ha rivelato un lato davvero inedito della principessa: stando a quanto dichiarato da Mike Tindall, il cugino "acquisito" del principe William, Kate avrebbe un gioco alcolico preferito.

La versione "rivisitata" del beer pong

Durante una recente apparizione pubblica Mike Tindall, marito di Zara Phillips (la figlia della principessa Anna), ha raccontato che alle feste organizzate a corte verrebbero organizzati degli originali giochi alcolici, proprio come succede a qualsiasi party in compagnia. La cosa che nessuno avrebbe mai immaginato è che Kate Middleton sarebbe stata tra le partecipanti più "accanite". Il suo preferito è il beer pong, ovvero il gioco che vede gli sfidanti provare a far cadere una pallina da ping pong nel bicchiere, ma al posto della birra utilizza il prosecco (che deve essere bevuto ogni volta che si sbaglia il colpo).

Kate Middleton regina di competitività

“Lo sport è molto diffuso nella famiglia reale: tutti sono competitivi. Abbiamo realizzato un podcast con William, Kate e la principessa Anna su quanto amino questo sport. Sapevo che la Principessa del Galles era estremamente competitiva perché l’avevo vista giocare ad un gioco alcolico chiamato beer pong, ma di solito giochiamo a prosecco pong! Ci gioca ancora con noi", ha spiegato Mike Tindall. Insomma, è chiaro che Kate è "una di noi" e che ha un animo competitivo a prescindere dall'attività che sta praticando. Riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di reginetta del prosecco pong durante la prossima festa reale?