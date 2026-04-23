Kate Middleton, c’è un abito vietato dal protocollo reale che ha dovuto eliminare dal suo armadio

Kate Middleton è entrata a far parte della Royal Family inglese nel momento in cui ha sposato il principe William, nell'aprile 2011. Fino ad allora era sempre stata una "commoner" e non conosceva affatto le rigide regole del protocollo reale. Nonostante non avesse mai avuto alcuna esperienza a corte, ha dimostrato di essere una principessa nata, tanto che ad oggi riesce a essere impeccabile a ogni apparizione pubblica. Oggi siamo abituati a vederla tra tailleur rigorosi, coat dress super chic e abiti bon-ton ma qual è il capo a cui ha dovuto assolutamente rinunciare da quando è diventata membro di casa Windsor?

Kate Middleton non può indossare mini dress

Essere principessa inglese è il sogno di tutte ma la cosa che solo in poche sanno è che implica anche dei precisi obblighi, primi tra tutti quelli in fatto di dress code. Kate Middleton lo sa bene ma, a quanto pare, riesce a rispettare alla lettera le regole del protocollo. In quanto moglie di un erede al trono, il suo guardaroba deve essere impeccabile: ci sono abiti che può indossare solo in determinate circostanze, altri che farebbe bene a tenere riservati agli impegni privati e altri ancora che sono letteralmente vietati. Un esempio? I mini dress, soprattutto quelli corti e aderenti, a cui ha dovuto drasticamente rinunciare da quando è entrata nella Royal Family.

Kate Middleton nel 2009 alla prima di Tenacity Of The Tasman

Quand'è che Kate Middleton non rispetto il protocollo reale

Come ha fatto a conoscere questo "divieto" prima ancora di diventare principessa? Quando era fidanzata con William ai tempi dell'università arrivò alla prima londinese del film Tenacity Of The Tasman con indosso un vestitino azzurro acceso con la gonna aderente ben sopra al ginocchio. Il look fece non poco scalpore, tanto che i tabloid la etichettarono come "inadeguata" alla serata. Da allora ha provato a rivoluzionare il suo armadio. Certo, si è concessa qualche strappo alla regola con gonne corte, spacchi profondi e addirittura con uno smalto rosso, ma ad oggi sembra non avere più alcuna intenzione di sbagliare. Mixa in modo perfetto classe senza tempo, vintage e bon-ton, distinguendosi sempre per stile e raffinatezza.