Acquistare un’isola privata in Croazia: da oggi è possibile, bastano 700mila euro

Sognante di abbandonare tutto e cambiare vita? Da oggi è possibile, basta acquistare un’isola privata in Croazia a “soli” 700.000 euro.

Quante volte avete sognato di lasciare tutto e di fuggire su un'isola incontaminata completamente disabitata? Da oggi il vostro desiderio può diventare davvero realtà e non avrete neppure bisogno di volare ai Caraibi per farlo. Sullo costa dalmata della Croazia, per la precisione nell'arcipelago di Sebenico, è stata messa in vendita un'isola: si chiama Mali Kosmać ed è un vero e proprio angolo di paradiso. Quanto serve per acquistarla? "Solo" 700.000 euro: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.

Mali Kosmać è l'isola croata in vendita

Qualche tempo fa si era parlato molto di Makri, l'isola greca messa in vendita a poco più di 200.000 euro, ma la cosa che in pochi immaginavano è che non si trattava dell'unica iniziativa di questo genere. Basta collegarsi alla piattaforma immobiliare Island Seeker per scoprire che sono diverse le isole private che vengono proposte sul mercato, nella speranza che trovino potenziali acquirenti. In Croazia, ad esempio, c'è Mali Kosmać, nell'arcipelago di Sebenico. Situata a circa 250 metri dalla terraferma e a circa 22 chilometri dall'aeroporto di Spalato, è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di tranquillità ma senza ritrovarsi completamente isolato. Si estende su 1,2 acri di terreno, dunque una superficie non particolarmente estesa, ma la sua particolarità sta nel fatto che è rimasta completamente incontaminata.

Mali Kosmać

Niente case o alberghi, l'isola è adatta solo all'agricoltura

Mali Kosmać è pianeggiante e ricoperta da una fitta macchia mediterranea, ovvero una vegetazione tipica di quei mari composta da arbusti resistenti e piante a bassa crescita. Circondata da coste rocciose, è difficilmente raggiungibile in barca ma, in compenso, offre delle viste davvero mozzafiato. Il suo prezzo? 700.000 euro, praticamente quanto un immobile da poco più di 100 mq in centro città. L'unico piccolo "inconveniente" è che le normative urbanistiche locali non consentono alcuna costruzione sul terreno, dunque i potenziali nuovi proprietari non possono edificare case, alberghi o altre strutture. Attualmente, dunque, l'isola è adatta solo all'agricoltura.