Non solo ai Caraibi anche in Italia ci sono isole in vendita, la più economica è in Sicilia e costa 1,6 milioni di euro
Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di voler partire per un'isola e lasciare indietro tutto lo stress e le preoccupazioni. In tutto il mondo sta aumentando il numero di isole private in vendita: alcune si trovano anche a prezzi più "accessibili", come Makri in Grecia acquistabile per "soli" 200mila euro o Mali Kosmać in Croazia che è sul mercato per 700mila euro, altre invece hanno dei prezzi decisamente più surreali. Pochi però sanno che anche in Italia esistono delle isole che sembrano appartenere ai Caraibi e che sono in vendita. Per conoscerle è sufficiente andare sul sito Island Seeker, che mette "in vetrina" le ultime offerte: aggiornata a giugno 2026, l'offerta presenta ben 5 isole.
Isola Santa Maria, Laguna di Stagnone, Sicilia
Se avete da parte 17 milioni di euro, potreste acquistare l'isola di Santa Maria in Sicilia. Situata a circa 20 minuti in motoscafo da Birgi, quest'isola è grande circa 11 ettari ed è il cuore della Laguna di Stagnone, caratterizzata da acque calde e bassissime, antiche saline con mulini a vento ed ecosistemi unici. Sull'isola ci sono anche un'antica dimora signorile e una cappella del XVI secolo, oltre che un rifugio per animali e un'altra antica dimora per i custodi.
Isola di Ravaiarina, Friuli Venezia Giulia
A ovest di Isla Gorgo e Grado, nella parte orientale della Laguna di Marano in Friuli, si trova l'isola di Ravaiarina, 58 ettari di vera e propria oasi naturalistica, un paradiso naturale incontaminato che presenta un'importante fauna ittica. Oltre a un complesso di lagune artificiali per l'allevamento ittico, l'isola presenta anche un ristorante che un tempo era in attività e che ora è possibile rinnovare, e un porto funzionante. Il prezzo sul mercato è più basso rispetto all'Isola di Santa Maria, costa "solo" 3 milioni di euro.
Isola delle Femmine, Sicilia
La più economica della lista, l'isola delle Femmine in Sicilia costa 1.65 milioni di euro. Si trova a ovest di Mondello a circa 400 metri dalle coste ed è ricca di storia, sia per l'origine del suo nome che per i resti archeologici che presenta. Sono diverse le leggende che accompagnano l'isola, la più accreditata è quella che la vede come prigione o luogo d'esilio per diverse giovani donne. In particolare, la storia più famosa racconta che delle fanciulle turche furono abbandonate su una nave in mezzo al mare e naufragarono sull'isolotto: qui vissero pacificamente per sette anni finché i familiari le raggiunsero e fondarono una città, chiamata poi Capaci, da Qui la pace, nominandola poi Isola delle Femmine. Tra le rovine spicca invece una torre di guardia risalente al 1500, i resti di un sistema difensivo che proteggeva la Sicilia dalle navi pirate.
Ottagono Alberoni, Veneto
L'Ottagono Alberoni si trova invece in Veneto, più precisamente presso la Laguna di Venezia, e il prezzo di vendita è disponibile solo su richiesta. Ha una forma del tutto originale a forma di ottagono e si trova a circa 700 metri dalla costa: proprio per questo le sue rovine consistono prevalentemente in antiche fortificazioni navali del XVI secolo. Oltre la bellezza naturale e storica, l'isolotto è apprezzato anche per le mura che lo circondano.
Isola Lunga (o Grande), Marsala, Sicilia
Isola Lunga, conosciuta anche come Isola Grande, si trova a 3 chilometri dalla costa, non lontano dall'aeroporto di Trapani. È la più grande delle isole Stagnone, di cui fa parte anche l'Isola di Santa Maria, ed è nota per le saline rigenerative della sua costa occidentale. Con i suoi 88 ettari offre una varietà di paesaggi e fauna davvero incredibile, in particolar modo con i fenicotteri rosa e bianchi.