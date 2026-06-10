Non solo ai Caraibi anche in Italia ci sono isole in vendita, la più economica è in Sicilia e costa 1,6 milioni di euro

Gli annunci su isole caraibiche o tropicali in vendita sono numerosissimi, ma forse non tutti sanno che anche l’Italia ha diverse isole pronte per essere acquistate. Sul sito Island Seeker se ne contano ben 5, con la più “economica” che costa 1,65 milioni di euro.

Isola Lunga (o Grande), Sicilia, foto credits Islands Seeker

Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di voler partire per un'isola e lasciare indietro tutto lo stress e le preoccupazioni. In tutto il mondo sta aumentando il numero di isole private in vendita: alcune si trovano anche a prezzi più "accessibili", come Makri in Grecia acquistabile per "soli" 200mila euro o Mali Kosmać in Croazia che è sul mercato per 700mila euro, altre invece hanno dei prezzi decisamente più surreali. Pochi però sanno che anche in Italia esistono delle isole che sembrano appartenere ai Caraibi e che sono in vendita. Per conoscerle è sufficiente andare sul sito Island Seeker, che mette "in vetrina" le ultime offerte: aggiornata a giugno 2026, l'offerta presenta ben 5 isole.

Isola Santa Maria, Laguna di Stagnone, Sicilia

Se avete da parte 17 milioni di euro, potreste acquistare l'isola di Santa Maria in Sicilia. Situata a circa 20 minuti in motoscafo da Birgi, quest'isola è grande circa 11 ettari ed è il cuore della Laguna di Stagnone, caratterizzata da acque calde e bassissime, antiche saline con mulini a vento ed ecosistemi unici. Sull'isola ci sono anche un'antica dimora signorile e una cappella del XVI secolo, oltre che un rifugio per animali e un'altra antica dimora per i custodi.

Scorcio dell’isola di Santa Maria, Sicilia

Isola di Ravaiarina, Friuli Venezia Giulia

A ovest di Isla Gorgo e Grado, nella parte orientale della Laguna di Marano in Friuli, si trova l'isola di Ravaiarina, 58 ettari di vera e propria oasi naturalistica, un paradiso naturale incontaminato che presenta un'importante fauna ittica. Oltre a un complesso di lagune artificiali per l'allevamento ittico, l'isola presenta anche un ristorante che un tempo era in attività e che ora è possibile rinnovare, e un porto funzionante. Il prezzo sul mercato è più basso rispetto all'Isola di Santa Maria, costa "solo" 3 milioni di euro.

Isola Ravaiarina, Friuli Venezia Giulia, foto credit Island Seeker

Isola delle Femmine, Sicilia

La più economica della lista, l'isola delle Femmine in Sicilia costa 1.65 milioni di euro. Si trova a ovest di Mondello a circa 400 metri dalle coste ed è ricca di storia, sia per l'origine del suo nome che per i resti archeologici che presenta. Sono diverse le leggende che accompagnano l'isola, la più accreditata è quella che la vede come prigione o luogo d'esilio per diverse giovani donne. In particolare, la storia più famosa racconta che delle fanciulle turche furono abbandonate su una nave in mezzo al mare e naufragarono sull'isolotto: qui vissero pacificamente per sette anni finché i familiari le raggiunsero e fondarono una città, chiamata poi Capaci, da Qui la pace, nominandola poi Isola delle Femmine. Tra le rovine spicca invece una torre di guardia risalente al 1500, i resti di un sistema difensivo che proteggeva la Sicilia dalle navi pirate.

Isola delle Femmine, Sicilia

Ottagono Alberoni, Veneto

L'Ottagono Alberoni si trova invece in Veneto, più precisamente presso la Laguna di Venezia, e il prezzo di vendita è disponibile solo su richiesta. Ha una forma del tutto originale a forma di ottagono e si trova a circa 700 metri dalla costa: proprio per questo le sue rovine consistono prevalentemente in antiche fortificazioni navali del XVI secolo. Oltre la bellezza naturale e storica, l'isolotto è apprezzato anche per le mura che lo circondano.

Ottagono Alberoni, Veneto

Isola Lunga (o Grande), Marsala, Sicilia

Isola Lunga, conosciuta anche come Isola Grande, si trova a 3 chilometri dalla costa, non lontano dall'aeroporto di Trapani. È la più grande delle isole Stagnone, di cui fa parte anche l'Isola di Santa Maria, ed è nota per le saline rigenerative della sua costa occidentale. Con i suoi 88 ettari offre una varietà di paesaggi e fauna davvero incredibile, in particolar modo con i fenicotteri rosa e bianchi.