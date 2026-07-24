La città di Tiro, gioiello archeologico del Libano, rischia di subire grandi danni per la guerra: l’allarme dell’UNESCO

Tra i più importanti siti archeologici del Medio Oriente, la città di Tiro rischia di essere rovinata dal conflitto tra Israele e Libano: l’UNESCO ha lanciato l’allarme in occasione della 48esima sessione del comitato a Busan, in Corea del Sud.

Arco di trionfo di Tiro, Libano

Il conflitto che continua a colpire il Medio Oriente non rappresenta una drammatica minaccia solo per la popolazione civile, ma mette a rischio anche alcuni dei luoghi più preziosi della storia dell’umanità. Tra questi c’è Tiro, l’antica città costiera del Libano meridionale, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1984 grazie al suo straordinario valore storico, archeologico e culturale. Situata a circa 20 chilometri dal confine con Israele, la città si trova oggi in una delle aree più esposte del conflitto e rischia di subire danni irreparabili. La preoccupazione è emersa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, riunita a Busan, in Corea del Sud, dove è stato sottolineato come la proteziione del patrimonio culturale rappresenti una priorità anche in contesti di guerra. Tiro, culla della civiltà fenicia e luogo chiave di popoli e culture per oltre quattromila anni, custodisce testimonianze uniche del passato del Mediterraneo. Un patrimonio che oggi, insieme anche ad altri importanti siti libanesi, rischia di pagare un prezzo altissimo a causa del conflitto.

I resti di Tiro, Libano

La storia e l’importanza della città di Tiro

Tra le città più antiche del mondo, Tiro è considerata uno dei simboli della civiltà fenicia e uno dei siti archeologici più importanti del Medio Oriente. Fondata intorno al III millennio a.C, divenne una potente città grazie ai commerci marittimi e alla produzione della celebre porpora di Tiro, il prezioso pigmento ricavato dai molluschi. Nel corso dei secoli passò sotto il dominio di Assiri, Babilonesi e Persiani, prima di essere conquistata da Alessandro Magno nel 332 a.C e successivamente di entrare a far parte dell’Impero romano. Proprio la straordinaria stratificazione di epoche e civiltà le è valsa l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1984. Ancora oggi Tiro conserva un patrimonio archeologico di eccezionale valore. Tra i monumenti più celebri ci sono uno dei più grandi ippodromi romani mai rinvenuti, l’arco monumentale, l’antica necropoli con centinaia di sarcofagi in pietra, le vestigia delle terme e delle strade colonnate, oltre ai resti di un importante porto fenicio.

Tiro, Libano

Perché Tiro è a rischio

La posizione geografica della città rende oggi il sito particolarmente vulnerabile. Tiro si trova infatti a soli 20 chilometri dal confine con Israele, in un’area direttamente coinvolta nelle tensioni e nelle operazioni militari che colpiscono il sud del Libano. Nel corso della riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO a Busan è stato ribadito che il sito è esposto a un rischio concreto di danneggiamento e l’organizzazione ha espresso una forte preoccupazione per le possibili conseguenze del conflitto sul patrimonio culturale libanese, sottolineando la necessità di adottare tutte le misure possibili per salvaguardare un luogo che racconta migliaia di anni di storia del Mediterraneo.

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Le altre aree del Libano minacciate dal conflitto

L’allarme però non riguarda soltanto Tiro. Anche altri siti di grande valore storico e culturale presenti in Libano rischiano di subire danni a causa del conflitto. Tra questi ci sono Baalbek, celebre per i suoi templi romani, Anjar, antica città della dinastia Omayyade, e la Valle di Qadisha con i monasteri e la Foresta dei Cedri di Dio, luoghi simbolo dell’identità del Paese. L’UNESCO continua a monitorare la situazione insieme alle autorità libanesi e agli organismi internazionali competenti, ribadendo l’importanza di proteggere questi siti, custodi di un patrimonio che appartiene all’intera umanità.