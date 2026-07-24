Giulia De Lellis e Tony Effe in Puglia con Priscilla: la vacanza nel resort da quasi 3mila euro a notte

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in vacanza con Priscilla. Per il viaggio di famiglia dell’estate hanno puntato tutto sulla Puglia, per la precisione su Borgo Egnazia, un rinomato resort ispirato alle antiche masserie.

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno dato ufficialmente il via alle loro vacanze estive, le prime che trascorrono in compagnia della piccola Priscilla, la figlia nata lo scorso ottobre. Per loro niente nottate scatenate o aperitivi in spiaggia a tutte le ore, hanno optato per un viaggio di famiglia ma senza rinunciare al lusso. Complice forse il fatto che non intendevano allontanarsi troppo da casa, sono rimasti in Italia e hanno puntato tutto sulla Puglia, per la precisione su Borgo Egnazia, il resort a 5 stelle nella Valle d'Itria.

Borgo Egnazia, il resort ispirato alle antiche masserie pugliesi

Dopo aver tenuto per giorni la location delle loro vacanze top secret, ora Giulia e Tony l'hanno rivelata: si tratta di Borgo Egnazia, il resort pugliese inspirato alle antiche masserie ma dove tutto è in stile iper contemporaneo.

Borgo Egnazia

Nata dall'idea del creativo pugliese Pino Brescia, la struttura è composta da tre aree separate, ovvero la Corte, il Borgo e le Ville, dove a dominare sono i muri di pietra bianca, gli antichi uliveti e il comfort.

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Borgo Egnazia

Non mancano 4 piscine, un centro benessere di 1.800 m², dei meravigliosi giardini in stile arabo e un campo da golf nelle vicinanze (il San Domenico Golf Club, dove Tony si è concesso una partita in compagnia).

Quanto costa dormire a Borgo Egnazia

Quanto costa dormire a Borgo Egnazia? Il prezzo varia a seconda della soluzione scelta e del periodo dell'anno.

Giulia De Lellis a Borgo Egnazia

Attualmente, in alta stagione, si parte da un minimo di 1.600 euro per una notte in una doppia con patio, si passa a poco più di 2.000 euro per un appartamento su due livelli nella zona del Borgo e si sfiorano i 3.00 euro per La Corte Meravigliosa con un meraviglioso terrazzo privato.

Giulia a Borgo Egnazia

Giulia e Tony non hanno fotografato la loro stanza ma è chiaro che ogni soluzione di Borgo Egnazia è un vero e proprio paradiso del lusso.