La piazza più grande del mondo si trova in Cina e si estende su oltre un milione di mq

La piazza più grande del mondo si trova in Cina, è 91 volte piazza San Marco e nasconde dei profondi significati simbolici: ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa location da record.

In giro per il mondo esistono luoghi unici nel loro genere, dai panorami mozzafiato ai grattacieli da record, e in molti organizzano i propri viaggi solo per ammirare queste bellezze sia naturali che artificiali. Una location che solo in pochi conoscono? La piazza più grande del mondo: si trova in Cina e occupa ben 1,1 milioni di metri quadrati.

La piazza più grande del mondo è 91 volte piazza San Marco

Si chiama Xinghai Square, si trova in Cina, per la precisione a A Dalian, sulla costa del Liaoning, e viene considerata la piazza urbana più grande del mondo. Si estende su una superficie di 1,1 milioni di metri quadrati, praticamente è più grande di 91 volte rispetto a piazza San Marco, a Venezia, ed è contraddistinta da prati, fontane spettacolari, grattacieli e una splendida vista sul mar giallo. Il nome letteralmente significa "mare di stelle" e fa riferimento proprio all'immenso spazio che la caratterizza. Completata alla fine degli anni '90, si proponeva di "rubare" terra al mare usando materiali di risulta e, a giudicare dal risultato, non si sarebbe potuto chiedere di meglio.

Xinghai Square

I significati simbolici nascosti nella piazza

Oggi l'immenso spazio vuoto viene sfruttato per organizzare celebrazioni, eventi e festival o semplicemente per concedersi una passeggiata all'aria aperta. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, le sue dimensioni hanno dei riferimenti simbolici ben precisi: il cerchio interno misura 199,9 metri, quello esterno 239,9, dunque il primo guarda al centenario, il secondo si proietta verso il cinquecentenario del 2399. Al centro ci sono 999 lastre di marmo rosso del Sichuan decorate con incisioni a tema zodiaco, stagioni e calendario cinese, mentre verso il mare ci sono delle impronte in rame appartenenti agli abitanti nati tra il 1899 e il 1999. Queste ultime conducono a una scultura a forma di libro aperto. Insomma, non si tratta solo di una semplice piazza ma di un vero e proprio racconto della città.