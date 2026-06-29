La fontana più grande d’Italia si trova a Pompei: conta 2mila getti d’acqua e oltre mille fari colorati

Sapete che la fontana più grande d’Italia si trova a Pompei? Gli scavi archeologici, però, non c’entrano nulla: ecco dove si trova e quanto è grande.

Quando si parla di Pompei, vengono subito in mente gli incredibili scavi archeologici visitati dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. La verità, però, è che la nota provincia alle pendici del Vesuvio vanta anche un'altra eccellenza architettonico: la fontana più grande d'Italia. Non si tratta di una costruzione risalente a secoli fa ma di un'opera d'arte moderna letteralmente da record: ecco dove si trova e com'è fatta.

Dove si trova la fontana più grande d'Italia

Si chiama MaxiMall Pompeii ed è lo shopping resort di Pompei (che in realtà si trova sul confine con Torre Annunciata). Si estende su una superficie di 200.000 metri quadrati e, oltre a essere un centro commerciale, è anche un luogo ricreativo e spettacolare, basti pensare al fatto che vanta anche una grande piazza-anfiteatro. La cosa che in pochi sanno è che la fontana al suo interno è letteralmente da record. Lunga circa 200 metri, al calar del sole si trasforma in una vera e propria opera d'arte immersiva grazie ai suoi 1.150 fari colorati che danno vita a incredibili coreografie. Lo schermo d'acqua è alto 12 metri e largo 30 metri e, tra laser, nebbia artificiale e musica, vengono mossi fino a 50.000 litri d'acqua al minuto.

Chi ha realizzato la fontana da record

Intorno alla fontana dello shopping resort non mancano 800 metri quadrati di superficie “wet/dry”, ovvero che solitamente sono coperti da quattro centimetri d’acqua ma che possono diventare anche una piazza calpestabile. Chi ha firmato il progetto? Watercube, un'azienda di Marano Vicentino che da anni si occupa di fontane scenografiche (ne ha costruite alcune spettacolari negli Emirati Arabi). Sebbene all'apparenza sembri un gioco da ragazzi dare vita a una simile creazione, in verità "nasconde" oltre 25 chilometri fra tubazioni e cavi, un server dedicato e 8.192 canali disponibili che programmano gli show. In quanti faranno visita allo shopping resort solo per visitarla?