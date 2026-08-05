Le piscine più belle del mondo, dall’infinity pool di Ravello alla vasca sospesa tra due grattacieli

In giro per il mondo esistono innumerevoli piscine spettacolari che uniscono architettura innovativa e panorami da sogno: ecco le più belle.

Siamo sempre stati abituati ad associare il concetto di vacanza al mare ma la verità è che anche nelle grandi metropoli lontane dalla costa ci si può concedere dei bagni in location da sogno. In giro per il mondo, infatti, esistono delle piscine meravigliose, perfette per offrire una tregua dal caldo mentre ci si gode una vista unica e un design super innovativo. Nel bel mezzo della natura, su degli incredibili rooftop oppure sospese tra altissimi grattacieli: ecco quali sono le piscine più belle del mondo da visitare assolutamente in estate.

Terrazza 241 – Si trova sul rooftop dell'hotel Hilton sul Lago di Como ed è una meravigliosa infinity pool che abbraccia i tetti della città, offrendo una vista che va dal primo bacino del lago alle montagne. È vicina al centro storico, è dotata di un bar e di un ristorante in loco ed è perfetta per concedersi qualche ora di relax rimanendo in Italia.

Terrazza 241

La Piscina – A Caruso Pool Club – Sempre in Italia, per la precisione al Caruso, Belmond Hotel di Ravello, si trova una delle piscine più belle del nostro paese. È a sfioro, riscaldata ed è stata ricava in un punto panoramico alto sulla roccia. Si trova a 350 metri sul livello del mare, dettaglio che le permette di offrire una spettacolare vista sulla Costiera Amalfitana. L'accesso è riservato solo agli ospiti dell'albergo, che possono godere anche delle terrazze solarium, dei giardini mediterranei e dei servizi di ristorazione circostanti.

La Piscina – A Caruso Pool Club

Y-40 The Deep Joy – A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, c'è la Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo (raggiunge, infatti, una profondità di 42,15 metri, praticamente potrebbe ospitare un edificio di 13 piani). Si trova all'interno dell'Hotel Terme Millepini, è stata progettata dall'architetto Emanuele Boaretto, il cui progetto era trasformarla in un punto di riferimento internazionale per l'apnea e la subacquea.

Y–40 The Deep Joy

Marina Bay Sands – Se ci si trova a Singapore, bisogna assolutamente fermarsi al numero 10 di Bayfront Avenue, dove sorge un complesso di grattacieli unico nel suo genere. Al 57esimo piano c'è la piscina a sfioro in quota più famosa al mondo: è lunga circa 152 metri e offre una vista panoramica sullo skyline. Purtroppo, però, è aperta solo agli ospiti dell'hotel, dunque per accedervi serve la chiave di una camera.

Marina Bay Sands

Hanging Gardens of Bali – Tra le piscine più famose al mondo c'è questa meraviglia indonesiana. È immersa nella giungla tropicale di Ubud, a Bali, ed è dotata di una struttura a due livelli con vista sulla natura selvaggia. È così suggestiva da essere stata definita spesso come la migliore al mondo. Si trova nel resort omonimo, la cui peculiarità sono le ville di lusso dotate di piscine a sfioro private.

Hanging Gardens of Bali

The Blue Lagoon – Sulla Commandant Charcot, la prima navi rompighiaccio di lusso al mondo che viaggia nel Polo Nord, c'è una incredibile piscina riscaldata all'aperto. Le sue temperature sono comprese tra i 27 e i 36 gradi e vengono raggiunte utilizzando l'energia riciclata della nave. Ha una forma curvilinea e semicircolare, è divisa in due vasche poco profonde ed è posizionata a poppa del ponte 9, così da godere di un panorama privilegiato. È dotata, inoltre, di un'area lounge con un grande braciere esterno.

The Blue Logoon

Sky Pool all'Embassy Gardens – Londra si rivela sempre al top in fatto di innovazione e a dimostrarlo è questa piscina, la prima letteralmente sospesa nel vuoto. Si trova nel quartiere di Nine Elms e unisce i tetti di due edifici residenziali (i Legacy Buildings). Si trova al decimo piano (a circa 35 metri da terra) ed, essendo in spessa resina acrilica, è completamente trasparente, offrendo una vista diretta sulla strada sottostante. Lunga 24 metri, è riservata ai residenti del complesso e ai loro ospiti.

Sky Pool all'Embassy Gardens

Guangxi China Resources Tower – Si trova in Cina e viene definita la piscina più alta del mondo. Situata al 71esimo piano, dunque a circa 323 metri di altezza dal suolo, è stata progettata da Goettsch Partners e fa parte dell'area benessere dello Shangri-La Nanning. Il suo punto forte è la vista, dato che offre panorami a 180 gradi su, laghi, parchi e montagne della cosiddetta "città verde".

Guangxi China Resources Tower

The Joule – Questa infinity pool è uno dei luoghi più belli di Dallas, in Texas. Si trova nel boutique omonimo, nato dalla ristrutturazione di un edificio bancario degli anni '20, e la sua particolarità sta nel fatto che sporge di 2,5 metri dal lato della torre. Dotata di parete e fondo in vetro, dà l'idea di fluttuare nel vuoto a 10 piani di altezza. È dotata, inoltre, di cabine riservate, lettini vip e cocktail bar.