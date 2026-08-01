Teli mare e asciugamani in estate, ogni quanto bisogna lavarli: “Se li usiamo sulla sabbia vanno puliti tutte le sere”

Quando siamo al mare abbiamo poca pochissima voglia di dedicarci a pulizie e faccende domestiche. Ma l’igiene degli asciugamani e dei teli da spiaggia non possiamo rimandarla, come pulirli al meglio lo spiega lo specialista Fadenti.

Come lavare teli e asciugamani in estate: l'esperto Fadenti "Dopo la spiaggia vanno sempre puliti"

In vacanza non sempre si ha una lavatrice a disposizione. In albergo o in campeggio oppure nei residence, difficilmente si ha la possibilità di una lavanderia, ci si arrangia come si può. Eppure i teli mare, parei o asciugamani (microfibra, cotone, spugna, a ognuno il suo) meriterebbero di essere lavati molto più spesso di come siamo soliti fare quando siamo in villeggiatura. "Su asciugamani e teli del mare si accumula sabbia, terreno, erbacce, residui della crema che ci siamo spalmati, il nostro stesso sudore – ha spiegato a Fanpage.it il dottor Matteo Fadenti specialista in tecniche della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro – Per questo motivo non possiamo rimandare pulizia e lavaggio alla fine delle vacanze".

Come lavare i teli del mare

La pulizia dei teli e delle asciugamani del mare prevede almeno due passaggi. "Prima di tutto dobbiamo rimuovere tutti questi residui di sabbia, terriccio e quant'altro dai nostri teli. Una volta eliminato il grosso possiamo procedere al lavaggio". Attenzione non serve necessariamente sanificare o disinfettare. "Il lavaggio serve a eliminare i residui più piccoli, gli acari, tutto ciò che può provocare irritazione. Basta un buon sapone liquido, da preferire rispetto ai saponi solidi. E quest'operazione può essere fatta tranquillamente anche nel lavandino o nella vasca da bagno". Per quel che riguarda la scelta del sapone meglio un prodotto non troppo aggressivo. "Dovendo lavare a mano è consigliabile un sapone, come quello di Marsiglia, ad esempio, che non bruci le mani e che allo stesso tempo sia in grado di eliminare l'unto e tutte quelle macchie che possono essere una fonte di germi e batteri".

Ogni quanto pulire asciugamani e parei

In vacanza la voglia di sbrigare le faccende domestiche è pari a zero, ma nel caso dell'igiene personale, non si può derogare. L'asciugamano del mare non va lavato soltanto al rientro: la sua pulizia deve essere quotidiana e bisogna stare attenti a non tenerlo umido stipato nella borsa di paglia perché si favorirebbe il proliferare di germi e batteri. "La pulizia del telo dipende comunque dal nostro comportamento, cioè dalle nostre abitudini al mare. Se siamo in spiaggia e lo usiamo per sdraiarci a terra al sole, una buona pulizia va fatta tutte le sere, possiamo evitare di lavarlo ogni giorno e farlo magari ogni due giorni, ma ogni sera dobbiamo sempre ricordarci di eliminare i residui, anche soltanto scuotendo il telo in maniera vigorosa. Se invece lo usiamo per sederci sulla sdraio o sul lettino, dobbiamo eliminare anche in questo caso il grosso di polvere e residui di qualsiasi genere, ma un lavaggio vero e proprio possiamo farlo anche ogni quattro o cinque giorni". Fondamentale poi fare anche attenzione alla fase di asciugatura. "L'ambiente caldo umido favorisce le muffe: per questo consiglio sempre di stendere al sole i teli, evitando di ripiegarli. Sfruttiamo corde e stenditoi al massimo e cerchiamo di fare in modo che il sole arrivi su tutta la superficie del telo". Su Instagram gira un tutorial di un metodo piuttosto anomalo come alternativa alla lavatrice: utilizzando la centrifuga per insalata. "È un metodo originale per strizzare l'asciugamano, ma l'asciugatura al sole non può essere in alcun modo derogata".