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Teli mare e asciugamani in estate, ogni quanto bisogna lavarli: “Se li usiamo sulla sabbia vanno puliti tutte le sere”

Quando siamo al mare abbiamo poca pochissima voglia di dedicarci a pulizie e faccende domestiche. Ma l’igiene degli asciugamani e dei teli da spiaggia non possiamo rimandarla, come pulirli al meglio lo spiega lo specialista Fadenti.
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Intervista a Dott. Matteo Fadenti
Specialista in tecniche della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro
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A cura di Francesca Parlato
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Come lavare teli e asciugamani in estate: l'esperto Fadenti "Dopo la spiaggia vanno sempre puliti"

In vacanza non sempre si ha una lavatrice a disposizione. In albergo o in campeggio oppure nei residence, difficilmente si ha la possibilità di una lavanderia, ci si arrangia come si può. Eppure i teli mare, parei o asciugamani (microfibra, cotone, spugna, a ognuno il suo) meriterebbero di essere lavati molto più spesso di come siamo soliti fare quando siamo in villeggiatura. "Su asciugamani e teli del mare si accumula sabbia, terreno, erbacce, residui della crema che ci siamo spalmati, il nostro stesso sudore – ha spiegato a Fanpage.it il dottor Matteo Fadenti specialista in tecniche della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro – Per questo motivo non possiamo rimandare pulizia e lavaggio alla fine delle vacanze".

Come lavare i teli del mare

La pulizia dei teli e delle asciugamani del mare prevede almeno due passaggi. "Prima di tutto dobbiamo rimuovere tutti questi residui di sabbia, terriccio e quant'altro dai nostri teli. Una volta eliminato il grosso possiamo procedere al lavaggio". Attenzione non serve necessariamente sanificare o disinfettare. "Il lavaggio serve a eliminare i residui più piccoli, gli acari, tutto ciò che può provocare irritazione. Basta un buon sapone liquido, da preferire rispetto ai saponi solidi. E quest'operazione può essere fatta tranquillamente anche nel lavandino o nella vasca da bagno". Per quel che riguarda la scelta del sapone meglio un prodotto non troppo aggressivo. "Dovendo lavare a mano è consigliabile un sapone, come quello di Marsiglia, ad esempio, che non bruci le mani e che allo stesso tempo sia in grado di eliminare l'unto e tutte quelle macchie che possono essere una fonte di germi e batteri".  

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Ogni quanto pulire asciugamani e parei

In vacanza la voglia di sbrigare le faccende domestiche è pari a zero, ma nel caso dell'igiene personale, non si può derogare. L'asciugamano del mare non va lavato soltanto al rientro: la sua pulizia deve essere quotidiana e bisogna stare attenti a non tenerlo umido stipato nella borsa di paglia perché si favorirebbe il proliferare di germi e batteri. "La pulizia del telo dipende comunque dal nostro comportamento, cioè dalle nostre abitudini al mare. Se siamo in spiaggia e lo usiamo per sdraiarci a terra al sole, una buona pulizia va fatta tutte le sere, possiamo evitare di lavarlo ogni giorno e farlo magari ogni due giorni, ma ogni sera dobbiamo sempre ricordarci di eliminare i residui, anche soltanto scuotendo il telo in maniera vigorosa. Se invece lo usiamo per sederci sulla sdraio o sul lettino, dobbiamo eliminare anche in questo caso il grosso di polvere e residui di qualsiasi genere, ma un lavaggio vero e proprio possiamo farlo anche ogni quattro o cinque giorni". Fondamentale poi fare anche attenzione alla fase di asciugatura. "L'ambiente caldo umido favorisce le muffe: per questo consiglio sempre di stendere al sole i teli, evitando di ripiegarli. Sfruttiamo corde e stenditoi al massimo e cerchiamo di fare in modo che il sole arrivi su tutta la superficie del telo". Su Instagram gira un tutorial di un metodo piuttosto anomalo come alternativa alla lavatrice: utilizzando la centrifuga per insalata. "È un metodo originale per strizzare l'asciugamano, ma l'asciugatura al sole non può essere in alcun modo derogata". 

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.
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