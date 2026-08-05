Valigia per l’estate 2026: gli 8 capi da avere per creare un trendy look in vacanza

Camicie oversize, slipdress, una giacca in denim e short o pantaloni pijama, ecco alcuni dei capi di tendenza da portare in valigia e i look da cui prendere ispirazioni per gli abbinamenti e le combo estive.

Capi e accessori &Other Stories

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Quando arriva il momento di preparare la valigia per le vacanze inizia cresce lo stress, si va in confusione e il risultato finale sono scelte disordinate e poco utili. Troppo spesso succede di portare in vacanza capi inutili, che al rientro non sono mai stati indossati, o pezzi che non siete riuscite ad abbinare in nessuno modo e sono dunque rimasti stipati in valigia. Ecco dunque una piccola guida per ottimizzare i tempi e soprattutto lo spazio in valigia, con alcuni consigli per comporre una serie di look estivi, con capi versatili e di tendenza. I pezzi proposti occupano poco spazio e soprattutto possono essere riutilizzati di giorno e di sera modificando gli abbinamenti o aggiungendo gli accessori giusti.

Tank Dress

Abbiamo già parlato del tank dress, l'abito canotta perfetto per l'estate, tornato di gran moda soprattutto perché è un vestito comodo, leggero e adatto al caldo torrido. Un modello simile va senza dubbio inserito nella valigia per l'estate poiché si indossa di giorno al mare o in città ma può essere utilizzando anche per un aperitivo al tramonto.

Look Miu MIu

Cambiando gli accessori infatti l'abito cambia volto, basta aggiungere un paio di sandali infradito con tacco alto, maxi bracciali, una pochette in paglia e il gioco è fatto.

Abito bianco Stella McCartney

Camicia oversize fantasia o monocolore

Una camicia oversize è indispensabile. Anche questa occupa poco spazio e soprattutto si adatta a occasioni differenti. I modelli extra large si possono indossare come copricostume in spiaggia, su bikini e con flip flop colorate, o come fossero un mini abito, con sandali alla schiava e pouch in pelle.

Camicia fantasia Sèzane

Il consiglio è quello di scegliere un modello dalla fantasia macro e colorata, che può essere indossata su un pareo dal print vistoso per creare un outfit mix and match o su una semplicissima gonna in seta dalla tonalità neutra come cipria e champagne. Se preferite varianti più semplici puntate su colori facilmente abbinabili come il celeste, il panna e il beige, da indossare su pantaloni colorati e crop top creando un completo a blocchi di colore.

Camicia celeste nel look colorblock di Blazé Milano

Panta pijama e palazzo

D'estate con il caldo la cosa più importante è essere comode, per questo in valigia non può mancare un pantalone in stile pijama, in tessuto morbido e dalla linea ampia, capace di non costringere il corpo. Lasciate a casa jeans skinny e leggings, quest'estate il must sono i panta palazzo, da indossare in coordinato con chemisier e camicie della stessa fantasia.

Panta pijama Natura

Anche in questo caso si tratta di un capo imprescindibile perché versatile e che si può indossare in occasioni differenti, anche qui poi il tessuto morbido è perfetto per essere trasportato in valigia dato che occupa poco spazio.

Coordinato fantasia con panta pijama H&M Studio

Canotte e crop top

Una canotta, basic, semplice, magari bianca e a costine, non può mancare nella valigia dell'estate. Si indossa sui jeans lunghi o corti, sotto camicie oversize e con gonne longuette. Perfetta di giorni ma anche di sera, è una tavolozza bianca su cui poter aggiungere dettagli preziosi. Basta infatti indossare maxi bangles colorati o una grossa collana con perle bold per arricchire il look e renderlo glam in un attimo.

Look con canotta bianca Acne Studios

Tra i top must di stagione ci sono anche quelli crochet, dalla lavorazione in stile uncinetto e quelli con bretelle sottili e realizzati in seta, che assomigliano ai capi intimi.

Top Mango

Bermuda e boxer short

Diciamo addio alle mini gonne: il 2026 è l'anno di bermuda e short simili ai boxer maschili. Per questo in valigia vanno inseriti bermuda dal taglio classico o modelli più particolari a vita alta e con gamba ampia. Per i bermuda meglio puntare su un colore neutro, come beige, grigio antracite o blu navy, nuance che si abbinano facilmente con canotte a righe mariniere e con cardigan dal disegno a zig zag.

Bermuda P.S. Dont' Forget me

Per un outfit ancor più trendy basta scegliere i pantaloncini con elastici in vita, in cotone celeste e a righine bianche, che replicano le fattezze dei tipici boxer maschili. Le versioni più essenziali sono perfette per la spiaggia mentre le proposte in seta saranno il pezzo chiave per un look da sera glam ed estremamente cool, da indossare con sandali dal tacco alto e clutch gioiello.

Look con bermuda Missoni

Slipdress

La sleep couture ha ormai conquistato tutti. Spopolano infatti slipdress e abiti sottoveste che richiamano l'abbigliamento da notte e mimano le forme dei capi di lingerie. Per questo motivo quest'anno in valigia bisogna inserire uno slipdress lungo o midi, in seta o satin, con bretelle sottili e dettagli in pizzo.

Slipdress con dettagli in pizzo Forte_Forte

Vestiti simili sono perfetti per un look serale e si abbinano con sandali raso terra, ballerine o slingback dal tacco basso. Possono poi essere accostati a maxi blazer o indossati sotto camicie oversize da legare in vita. Trattandosi di modelli semplici è possibile giocare con gli accessori, magari aggiungendo un cinturone in cuoio stile boho chic o lunghe collane da indossare sovrapposte tra loro creando un layering mix.

Abito Mango

Completo coordinato

Tra i trend di stagione ci sono i completi coordinati con canotta o polo abbinati a short e pantaloncini corti. Alcuni coordinati sono caratterizzati da macro stampe come le maxi stripes, altri hanno righe più sottili o print che ricordano quelli tipici della pigiameria estiva. Il coordinato può essere indossata con entrambi i capi che lo compongono o si può spezzare alternando il sopra e il sotto con altri pezzi, in modo da creare un ulteriore look da sfruttare in vacanza.

Completo a righe Brunello Cucinelli

Bomber leggero o denim jacket

Anche se siete al mare, in valigia una giacca leggera va sempre inserita. Se le temperature si abbassano sarete pronte a difendervi dal possibile freddo. Basta una giacca a vento o un bomber di tessuto o ancora una giacca di jeans. Anche qui l'ideale sarebbe puntare su colori facilmente abbinabili, come il cachi, il panna o il bianco.

Giacca Forte_Forte