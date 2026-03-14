La scala mobile più lunga al mondo misura 905 metri: aiuta a raggiungere la cima della città montana
In Cina esiste una città montana che oggi si può scalare senza fare un solo passo. Nella contea montuosa di Wushan, a Chongqing, è stata infatti inaugurata quella che viene considerata la scala mobile urbana più lunga del mondo, un sistema di impianti lungo 905 metri che, con un dislivello di 242 metri, è alta quanto un grattacielo di 80 piani e permette ai visitatori di raggiungere la parte più alta della città in pochi minuti. Si tratta di un’opera ingegneristica spettacolare, inaugurata durante i festeggiamenti del capodanno cinese, che trasforma una salita che è stata sempre molto difficile in un viaggio panoramico, pensato per rendere la montagna accessibile a tutti, anche a chi non è abituato a camminare molto in salita.
La nascita della Wushan Goddess Escalator
Il progetto della scala, chiamata Wushan Goddess Escalator, viene da un'esigenza particolare: gli abitanti della contea di Wushan in Cina affrontano da sempre un vero e problema quotidiano. Infatti, per andare a lavoro, a trovare parenti o amici o anche solo semplicemente a fare la spesa, non solo impiegano più di un'ora per salire nella parte alta della città, ma devono affrontare pendii ripidi e strade strette e complicate. Per questo motivo, è stata creata quella che i media definiscono l'ascensore urbano più lungo del suo genere.
La faticosa salita di più di un'ora si è trasformata in un semplice viaggio di circa 20 minuti, migliorando in questo modo notevolmente la vita dei residenti e rendendo più accessibile la parte alta della città anche a chi prima non poteva andarci per motivi fisici o pratici. La scala è stata inaugurata il 17 febbraio 2026, proprio durante i festeggiamenti del Capodanno cinese, tra lanterne rosse e danze del drago, come per sottolineare la felicità dei residenti per la notizia. Al momento, nel pieno della fase di prova, i biglietti costano solo 3 yuan, 40 centesimi, in seguito i funzionari decideranno se alzare il prezzo o lasciarlo invariato.
Com'è fatta la scala urbana più alta del mondo
La scala ha un design davvero unico, che si incastra perfettamente con la montagna, utilizzando un mix elegante e all'avanguardia di impianti ingegneristici che si snoda lungo la parte principale della montagna. Ci sono, infatti, 21 scale mobili, 8 ascensori, 4 tappeti mobili e diversi ponti pedonali.
Il risultato è una salita che, sebbene moderna e tecnologica, segue il paesaggio naturale che la circonda, ambientandosi in modo armonioso, preservando la natura e la sua vista: è possibile per gli abitanti godere ancora del paesaggio delle Tre Gole, in particolare della gola di Wu, conosciuta come la più poetica e affascinante, famosa per le sue foreste, nuvole dalle forme bizzare e tanta nebbia, che hanno ispirato poeti per secoli (e continuano ancora oggi). Inoltre, la scala è stata costruita per resistere al terreno scosceso e alle difficili condizioni meteorologiche della zona e per gestire in modo intelligente il traffico pedonale, tra residenti, lavoratori e turisti.