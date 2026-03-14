La scala mobile più lunga al mondo misura 905 metri: aiuta a raggiungere la cima della città montana

A Wushan, in Cina, è stata inaugurata la scala urbana mobile più lunga del mondo: toccando 905 metri e 242 di dislivello, aiuta i residenti a raggiungere la parte alta della città montana.

Wushan Goddess Escalator

In Cina esiste una città montana che oggi si può scalare senza fare un solo passo. Nella contea montuosa di Wushan, a Chongqing, è stata infatti inaugurata quella che viene considerata la scala mobile urbana più lunga del mondo, un sistema di impianti lungo 905 metri che, con un dislivello di 242 metri, è alta quanto un grattacielo di 80 piani e permette ai visitatori di raggiungere la parte più alta della città in pochi minuti. Si tratta di un’opera ingegneristica spettacolare, inaugurata durante i festeggiamenti del capodanno cinese, che trasforma una salita che è stata sempre molto difficile in un viaggio panoramico, pensato per rendere la montagna accessibile a tutti, anche a chi non è abituato a camminare molto in salita.

La nascita della Wushan Goddess Escalator

Il progetto della scala, chiamata Wushan Goddess Escalator, viene da un'esigenza particolare: gli abitanti della contea di Wushan in Cina affrontano da sempre un vero e problema quotidiano. Infatti, per andare a lavoro, a trovare parenti o amici o anche solo semplicemente a fare la spesa, non solo impiegano più di un'ora per salire nella parte alta della città, ma devono affrontare pendii ripidi e strade strette e complicate. Per questo motivo, è stata creata quella che i media definiscono l'ascensore urbano più lungo del suo genere.

La vista dall’alto della scala urbana mobile più lunga del mondo

La faticosa salita di più di un'ora si è trasformata in un semplice viaggio di circa 20 minuti, migliorando in questo modo notevolmente la vita dei residenti e rendendo più accessibile la parte alta della città anche a chi prima non poteva andarci per motivi fisici o pratici. La scala è stata inaugurata il 17 febbraio 2026, proprio durante i festeggiamenti del Capodanno cinese, tra lanterne rosse e danze del drago, come per sottolineare la felicità dei residenti per la notizia. Al momento, nel pieno della fase di prova, i biglietti costano solo 3 yuan, 40 centesimi, in seguito i funzionari decideranno se alzare il prezzo o lasciarlo invariato.

Leggi anche Qual è il sentiero più pericoloso del mondo, dove si cammina su assi sospese nel vuoto

Com'è fatta la scala urbana più alta del mondo

La scala ha un design davvero unico, che si incastra perfettamente con la montagna, utilizzando un mix elegante e all'avanguardia di impianti ingegneristici che si snoda lungo la parte principale della montagna. Ci sono, infatti, 21 scale mobili, 8 ascensori, 4 tappeti mobili e diversi ponti pedonali.

Montagne e il fiume Yangtze in Wushan County, Cina

Il risultato è una salita che, sebbene moderna e tecnologica, segue il paesaggio naturale che la circonda, ambientandosi in modo armonioso, preservando la natura e la sua vista: è possibile per gli abitanti godere ancora del paesaggio delle Tre Gole, in particolare della gola di Wu, conosciuta come la più poetica e affascinante, famosa per le sue foreste, nuvole dalle forme bizzare e tanta nebbia, che hanno ispirato poeti per secoli (e continuano ancora oggi). Inoltre, la scala è stata costruita per resistere al terreno scosceso e alle difficili condizioni meteorologiche della zona e per gestire in modo intelligente il traffico pedonale, tra residenti, lavoratori e turisti.