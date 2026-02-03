Qual è il sentiero più pericoloso del mondo, dove si cammina su assi sospese nel vuoto

Mount Huashan Plank Walk è un sentiero che offre una vista spettacolare, ma non è adatto ai deboli di cuore: è il percorso più pericoloso del mondo.

I fan dell'adrenalina pura, chi è alla ricerca di un'esperienza unica ed estrema, forse può prendere in considerazione l'idea di fare i bagagli e partire alla volta della Cina. È lì, infatti, che si trova quello che è considerato il sentiero escursionistico più pericoloso del mondo. Questa definizione non è affatto un'esagerazione: qui il rischio è davvero molto alto.

Per anni questo titolo è stato di El Caminito del Rey in Spagna, che si è guadagnato questa fama a causa degli incidenti mortali che si sono susseguiti. Oggi, però, il percorso è stato restaurato e messo in sicurezza e il più pericoloso in assoluto è quindi il cinese Mount Huashan Plank Walk. Huashan è una delle cinque montagne sacre della Cina. È chiamato anche Monte Hua e si trova vicino Xi'an, l'antica capitale del Paese, nella provincia dello Shaanx. Letteralmente il nome significa: "La montagna più ripida sotto il cielo".

Mount Huashan Plank Walk

Qui tutto i fattori di rischio e pericolosità si sommano creando un mix letale. Il percorso richiede davvero molta prontezza e lucidità: si cammina su tavole di legno strettissime, fissate direttamente alla parete, avendo sotto i piedi il vuoto per centinaia di metri. Non è una vista facile da sostenere per i più deboli di cuore. L'alternativa in alcuni punti è camminare con la schiena attaccata alla parete di roccia. Insomma, sono condizioni abbastanza proibitive e rischiose: non si può inciampare, non c'è margine di errore. La natura poi a volte ci aggiunge il suo carico: bisogna mettere in conto vento forte ad alta quota, l'umidità che rende tutto più scivoloso, le basse temperature.

Ovviamente vengono fornite imbracature e moschettoni per stare in sicurezza, ma bisogna comunque essere pronti ad agganciarli e sganciarli di volta in volta senza distrarsi. Bisogna stare sull'attenti e coi sensi allertati. A volte la paura, invece, è paralizzante, può bloccare i movimenti, rendere i muscoli rigidi e questo può diventare fatale, una volta che si è sù. Psicologicamente, quindi, il peso da sostenere è tanto. Non è solo questione di sforzo a livello fisico e atletico, ma si tratta di tenere i nervi saldi. Bisogna sapere che si può solo andare avanti, che anche in caso di difficoltà si sarà obbligati a proseguire e quando entra in gioco il panico, questo è davvero difficile.

Il percorso offre bellissimi scorci naturali alla vista, ma oltre ai panorami camminando si incontrano anche piccoli templi molto caratteristici lungo i pendii e sulle cime: questo perché la montagna ha un forte valore religioso, è un luogo sacro nel Taoismo.