Dove si trova il tunnel stradale più lungo del mondo e perché al suo interno c’è un gioco di luci

Il tunnel di Lærdal, con i suoi 24,5 chilometri è il più lungo al mondo: collega le città di Aurland e Lærdal con ventilazione, controlli e luci progettate per ridurre la fatica alla guida.

Dalle strade alpine ai percorsi urbani sotto metropoli come Tokyo, i tunnel rappresentano alcune delle realizzazioni più affascinanti dell’ingegneria moderna. Molti di questi non si distinguono solo per la loro lunghezza, ma anche per l’innovazione tecnica e la capacità di trasformare il modo in cui ci muoviamo. In Svizzera, per esempio, la Galleria di Base del San Gottardo permette ai treni di attraversare le Alpi in meno tempo; in Giappone lo Yamate tunnel corre per quasi 18 km sotto Tokyo, alleggerendo il traffico superficiale, mentre in Cina i tunnel montani come lo Zhongnanshan Tunnel collegano regioni isolate con collegamenti rapidi e sicuri. Tuttavia, quando si parla di tunnel stradali, uno spicca per dimensioni e per esperienza di viaggio: il tunnel di Lærdal in Norvegia. Qui, la combinazione di lunghezza, sicurezza e un’illuminazione studiata per ridurre la fatica lo rende non solo unico ma anche tra i più belli da attraversare, una vera e propria meta turistica.

Il tunnel di Lærdal, il più lungo del mondo

Il tunnel di Lærdal, nella regione del vestland occidentale della Norvegia, detiene tuttora il primato mondiale come galleria stradale più lunga del mondo, con i suoi 24,51 chilometri che si snodano tra i villaggi di Aurland e Lærdal lungo la Strada europea E16. Aperto al traffico nel 2000 dopo ben 5 anni di lavoro e più di 130mila euro di investimenti, questo tunnel è diventato un elemento chiave per collegare in modo sicuro la capitale Oslo con Bergen, superando le difficoltà invernali dei passi montani e dei fiordi. Ma ciò che distingue davvero Lærdal non è soltanto la sua lunghezza, bensì l’attenzione alla sicurezza e all’esperienza di guida. Il percorso, studiato per evitare la fatica che può colpire gli automobilisti in tratti così prolungati, è intervallato da grandi cavità nella roccia circa ogni 6 chilometri, illuminate con tonalità blu e fluorescenti pensate per rinnovare l’attenzione al volante e simulare variazioni di luce. All’interno del tunnel sono incorporate anche numerose aree di sosta e sistemi avanzati di ventilazione e monitoraggio, che rendono il transito più sicuro e allo stesso tempo anche più gradevole per chi viaggia.

L’interno del tunnel colorato con le tipiche luci blu

Quali sono gli altri tunnel più lunghi del mondo

Oltre Lærdal esistono tunnel straordinari che meritano attenzione. Tra questi lo Yamate Tunnel sotto Tokyo è uno tra i più longevi percorsi urbani al mondo, con circa 18,2 chilometri di galleria stradale che si snodano sulla Central Circular Route, alleggerendo il traffico superficiale della metropoli. In Cina, lo Zhongnanshan Tunnel si distingue come una delle gallerie stradali più lunghe del paese, con oltre 18 chilometri che attraversano le montagne di Zhongnan, contribuendo a collegare comunità altrimenti isolate da barriere naturali.

Il tunnel di Lærdal in Norvegia visto dall’esterno

Per il trasporto ferroviario i primati sono altrettanto impressionanti: la Galleria di base del San Gottardo in Svizzera è la galleria ferroviaria più lunga e profonda del mondo, con i suoi quasi 57 chilometri, e rappresenta un collegamento fondamentale sotto le Alpi. Inoltre, in corso di costruzione tra Austria e Italia, la Galleria di base del Brennero raggiungerà una lunghezza complessiva di circa 64 chilometri includendo la circonvallazione di Innsbruck, divenendo una volta completata il tunnel ferroviario più lungo al mondo e potenziando i collegamenti nel cuore dell’Europa. Queste opere, anche se diverse tra loro per scopo e tipologia, mostrano come l’ingegneria contemporanea sia in grado di superare sfide geografiche notevoli, trasformando montagne e sottosuolo in vie più pratiche per il trasporto di persone e merci.