Time ha selezionato i posti più belli del mondo per il 2026: quest’anno l’Italia è fuori dall’elenco

Highway 1

Time ha individuato i luoghi più belli del mondo per il 2026 ed è una selezione preziosa, per chi ha bisogno di un parere autorevole per decidere dove pianificare il prossimo viaggio. Siamo in un momento in cui il settore turismo gode di particolare fortuna: c'è tanta voglia di scoprire, di muoversi, di spostarsi e anche mete un tempo sconosciute e poco gettonate, oggi hanno acquisito una certa rilevanza. È la dimostrazione che a spingere il viaggiatore è proprio il desiderio di scoperta nella sua forma più autentica, che porta anche verso ciò che è più ignoto e sconosciuto, meno battuto, meno "social". Di contro, resistono alcune destinazioni molto gettonate da sempre, che dunque ora si trovano in crisi, a causa proprio di un afflusso di massa diventato ingestibile in alcuni casi. Da qui la necessità di adottare misure di contenimento contro questo overtourism penalizzante. Nel 2025, circa 1,5 miliardi di turisti hanno viaggiato all'estero: di più rispetto all'anno precedente. Le destinazioni che hanno registrato una crescita maggiore sono Egitto, Brasile e Bhutan: hanno visto un incremento del +20% solo nel 2025. Ogni anno, TIME raccoglie candidature di luoghi (intesi come crociere, musei, hotel, ristoranti, attrazioni, parchi e altro ancora) dalla sua rete internazionale di corrispondenti e collaboratori. Da quella iniziale selezione è nato l'elenco di 100 destinazioni straordinarie da visitare assolutamente quest'anno. Purtroppo, non compare nemmeno una volta il nome dell'Italia: spiccano solo quattro destinazioni europee. L'anno scorso, invece, il nostro Paese se l'era cavata decisamente meglio: erano entrate in lista ben tre mete italiane. Si trattava, in realtà, di tre spunti per la sezione "Places to stay", dunque le strutture dove alloggiare: Palazzo Talìa a Roma, AKI Family Resort Plose a Bressanone e Palazzo Citterio a Milano.

Dove andare in Europa

I luoghi europei da visitare sono V&A East Storehouse a Londra, Art Zoo Museum di Amsterdam, Maid of Somerset presso Castle Cary, Love Malmö in Svezia, Fenix a Rotterdam e SMK Thy di Doverodde in Danimarca. V&A East Storehouse è la nuova sede distaccata del famoso Victoria & Albert Museum concepito in parte come deposito, in parte come centro di ricerca, in parte come punto di accesso pubblico interattivo. Art Zoo Museum è il museo dove i visitatori hanno l'opportunità di entrare all'interno di enormi gabbie realizzate su misura per osservare gli animali e gli scheletri di specie estinte da vicino. Il Maid of Somerset è un treno di lusso, ma non in movimento: è fermo, parcheggiato nel giardino del Creamery, un ristorante presso la stazione di Castle Cary. Karen Roos e Koos Bekker hanno trasformato questo antico mezzo del 1921 in un'elegante sala da tè. Love Malmö è un'ingegnosa impresa di upcycling in un contesto urbano particolare, dove è molto forte e sentita la passione per lo skateboard, considerato più che uno sport una vera e propria esperienza sociale, che questo parco contribuisce a creare. Fenix è un'attrazione di Rotterdam, un museo all'interno di un magazzino centenario che affronta il tema della migrazione, con opere moderne e contemporanee. Infine SMK Thy è la prima sede permanente dello Statens Museum for Kunst al di fuori Copenaghen, con gallerie e padiglioni costruiti con materiali di recupero.

Fenix a Rotterdam

Dove andare nel mondo

La selezione a livello mondiale spazia da un capo all'altro, coinvolgendo tantissimi continenti e Paesi. Rientra nella selezione, per esempio, il Grande Museo Egizio al Cairo, famoso perché mette a disposizione dei visitatori la più completa collezione di reperti archeologici dell'Antico Egitto: 136.000 reperti. Presenti anche Dib Bangkok, un museo di arte contemporanea inaugurato a dicembre e Museo Casa Kahlo di Città del Messico. Ma non ci sono solo musei. C'è per esempio la Highway 1 in California, la leggendaria strada costiera conosciuta anche come Pacific Coast Highway.

Museo Nazionale Zayed nel Saadiyat Cultural District, Abu Dhabi

È stata riaperta integralmente il 14 gennaio: era rimasta chiusa perché diverse frane e il crollo di un'altra strada avevano bloccato un tratto di 145 chilometri. È stata selezionato anche il Ponte del Gran Canyon di Huajiang, una new entry: è stato inaugurato il 28 settembre 2025 ed è il ponte più alto del mondo, un capolavoro ingegneristico. Qui i visitatori possono camminare su un ponte di vetro sospeso sul canyon o salire a bordo di un ascensore di vetro per godere della vista dal punto più alto.