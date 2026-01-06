I migliori posti del mondo dove viaggiare nel 2026: Forbes consiglia una località italiana

Dolomiti

Dalle spiagge di Zanzibar ai ghiacciai dell'Antartie, ecco i 20 posti migliori da visitare nel prossimo anno secondo Forbes Travel. La guida ha fatto un'accurata selezione a livello mondiale, per identificare quelle località che nel 2026 meritano una visita. La lista spazia davvero da un capo all'altro del mondo e non trascura nulla: ci sono località di mare e di montagna, città e capitali, già note mete turistiche e destinazioni meno battute. L'elenco è utile per chi è alla ricerca di una dritta per le prenotazioni del 2026, per chi è indeciso su quale biglietto aereo acquistare per la prossima estate.

Proprio a giugno e luglio, per esempio, sono in programma la Coppa del Mondo FIFA in Nord America e il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, infatti in lista ci sono sia Dallas che ospiterà molte partite in calendario che Washington, la quale accoglierà gran parte dei festeggiamenti dello storico compleanno. Ma di motivi per fare la valigia e partire ce ne sono tanti, scorrendo l'elenco. Abu Dhabi per esempio, la capitale culturale degli Emirati Arabi Uniti, è stata scelta per i suoi tesori di inestimabile valore artistico: c'è in previsione anche l'attesissima apertura del Guggenheim Abu Dhabi. Di grande valore storico-artistico è anche la Croazia: il Paese dell'Europa orientale ha tutto, dall'architettura gotica a quella rinascimentale fino a quella barocca.

Abu Dhabi

Passando al fronte relax, ci sono una serie di località scelte per le loro spiagge da sogno, perfette per rilassarsi e scappare dal caos delle grandi metropoli, concedendosi una pausa vera e totale. Fanno parte di questa categoria la turca Antalya piena di resort, la pittoresca Costa Smeralda della Florida piena di hotel di lusso, Grenada nei Caraibi, un paradiso per chi ama gli sport acquatici. Per chi invece ama l'astroturismo e andare a caccia di stelle, la meta ideale a Maiorca: il 12 agosto ci sarà la prima eclissi solare totale in Spagna dopo oltre un secolo.

Maiorca

Decisamente diverse le motivazioni che hanno condotto Forbes Travel a selezionare l'Antartide, il continente ghiacciato, che resta comunque un'esperienza da fare per chi ama l'avventura e i paesaggi estremi. Passando dagli scenari innevati a quelli verdeggianti, c'è la Hudson Valley (New York) con i suoi 57 ettari di prati e boschi, ideale per un viaggio slow, in cui concedersi lunghe passeggiate in tutta calma.

Antartide

In elenco anche il Peloponneso (Grecia), Rajasthan (India), Riviera Nayarit (Messico), Sonoma (California), Varsavia (Polonia), Zanzibar (Tanzania), Nikko (Giappone), Park City (Utah). Qui ci sono ettari e ettari di superficie sciabile, un paradiso per gli appassionati di questo sport. A tal proposito, Forbes Travel ha posto l'attenzione anche su Milano e le Dolomiti in vista delle Olimpiadi invernali (6-22 febbraio) e dei Giochi Paralimpici invernali (6-15 marzo).

Milano

A Milano e Cortina arrivano i Giochi Invernali

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono valsi a queste località l'attenzione di Forbes Travel, che le ha inserite tra i luoghi da visitare nel 2026. Sono in programma tanti eventi, che accenderanno i riflettori del mondo su queste due destinazioni. Il braciere olimpico è già stato acceso: la cerimonia d'apertura allo Stadio San Siro è in programma venerdì 6 febbraio e poi sarà la volta delle gare: saranno giorni dedicati al pattinaggio, al curling, all'hockey su ghiaccio, allo sci alpino. Seguiranno le competizioni di marzo delle Paralimpiadi: biathlon, curling in carrozzina e molti altri sport.

La selezione 2026 di Forbes