Olimpiadi Milano-Cortina 2026, quando e dove si terranno i prossimi giochi invernali Le Olimpiadi di Milano-Cortina si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Per la terza volta nella storia l’Italia ospiterà i Giochi Olimpici Invernali.

A cura di Alessio Morra

Oggi si chiudono i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Un'edizione che ha regalato moltissime medaglie all'Italia. Proprio l'Italia sarà l'ultima a sfilare durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e lo farà perché la prossima edizione dei Giochi Invernali si terrà in Italia. A Milano e Cortina sono stati assegnati infatti le Olimpiadi 2026, che si terranno tra il 6 e il 22 febbraio. Naturalmente non saranno Milano e Cortina le sedi delle gare. Perché le gare si terranno anche nei cluster della Val di Fiemme, di Anterselva e della Valtellina. Mentre a Verona ci sarà la Cerimonia di Chiusura. I lavori di ristrutturazione di diversi impianti o la creazione ex novo di nuovi impianti è già iniziata. Il Mit ha destinato ben un miliardo di euro, soldi destinati solo per le opere infrastrutturali.

L'Italia si sta preparando da tempo e quando riceverà il testimone dalla Cina aumenterà i giri del motore e comincerà a lavorare ancora molto più alacremente. Il logo è stato già scelto. Il comitato organizzatore dopo una lunga ricerca lo scorso anno giunse a un ballottaggio. I due loghi finalisti vennero presentati al Festival di Sanremo da Federica Pellegrini e Alberto Tomba. Dalle votazioni online è uscito vincente il logo ‘Futura', che è quello ufficiale dei Giochi di Milano e Cortina.

Quando ci saranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: le date dei prossimi giochi olimpici

Le Olimpiadi 2026 inizieranno venerdì 6 febbraio, quel giorno si terrà la cerimonia di apertura. Mentre domenica 22 febbraio calerà il sipario sui Giochi Invernali, che l'Italia tornerà a ospitare esattamente dopo vent'anni, l'ultima volta è datata 2006, quando l'onore toccò a Torino. Cortina invece ha già organizzato i Giochi nel lontano 1956.

Leggi anche I risultati di martedì 8 febbraio ai giochi olimpici invernali

Dove si svolgeranno le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: i luoghi dei giochi in Italia

Saranno le Olimpiadi di Milano e Cortina, ma saranno tante le sedi dei Giochi Olimpici del 2026. Innanzitutto c'è lo Stadio Meazza San Siro dove si terrà la Cerimonia d'Apertura. A Milano si disputeranno anche le gare di hockey su ghiaccio al PalaSharp e al PalaItalia. E nel capoluogo lombardo sarà ubicato il villaggio olimpico. Al Mediolanum Forum di Assago invece si disputeranno le gare di Pattinaggio di figura e lo Short track.

Lo Stadio Meazza San Siro ospiterà la Cerimonia d’apertura dei Giochi 2026.

Mentre a Cortina si terranno una parte delle gare di Sci Alpino sulla pista dell'Olimpia delle Tofane, mentre sulla pista olimpica ‘Monti' saranno di scena le gare di bob, skeleton e slittino. Il curling si terrà nello Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina.

A Bormio sulla pista dello Stelvio si terranno altre gare di Sci Alpino, mentre a Livigno invece quelle di Snowboard e Freestlye. Invece a Predazzo nello Stadio del salto Giuseppe Dal Ben saranno in programma le gara di combinata nordica e salto con gli sci. Il biathlon invece sarà di scena ad Anterselva, mentre Tesero, in provincia di Trento, sarà teatro della combinata nordica e dello sci di fondo, mentre a Baselga di di Piné si terrà il pattinaggio di velocità. Verona invece ospiterà nell'Arena la Cerimonia di chiusura.