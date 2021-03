Dal Teatro Ariston di Sanremo c'è stato spazio anche per lanciare la campagna pro Milano Cortina 2026, per le Olimpiadi invernali che si organizzeranno sul nostro territorio e per le quali si sta cercando di trovare un logo adatto. Così, nell'ultima serata del Festival, chiamati da Amadeus si sono presentati due campionissimi azzurri: Alberto Tomba e Federica Pellegrini che hanno voluto lanciare una challenge particolare proprio sull'evento: "Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi" ha esordito la nuotatrice azzurra " il logo potrà venire votato e scelto dal pubblico".

Così, è nata la sfida tra l'ex sciatore e l'iridata del nuoto, lanciando due loghi che racchiudono lo spirito e le speranze riposte in un evento ancora lontano ma per il quale si è già mossa la macchina organizzatrice. "Il mio è per un pubblico più maturo" ha scherzato Alberto Tomba "quello di Federica è più per i giovani". "Il mio è più bello" ha chiosato la nuotatrice, provando a istigare Tomba che ha risposto fa galantuomo: "Da signore non posso dirvi di non votare il logo di Federica, che vinca il migliore".

Un momento importante che ha voluto rilanciare a livello nazionale tutto lo sport italiano, che sta vivendo un momento difficilissimo per la pandemia e che ha scelto proprio Sanremo come veicolo per avere più ridondanza e richiamo assoluto. Anche la scelta di due campioni amatissimi dagli italiani non è stata fatta a caso perché se Federica Pellegrini è un'icona dei successi odierni, Alberto Tomba rappresenta le vittorie straordinarie di un recente passato. Che Amadeus non ha voluto dimenticare: "Alberto sei stato l'unico per cui il Festival di Sanremo si è fermato". "E' vero, e meno male che alla fine ho vinto…." ha sorriso Tomba che poi ha aggiunto "Devo ringraziare io Sanremo, se non fosse accaduto oggi non sarei così famoso"