video suggerito

Filippo Tortu già in forma olimpica: in Florida corre i 100 metri in 10″11, personale stagionale Buone sensazioni per Filippo Tortu che nel suo avvicinamento a Parigi 2024 si è messo in evidenza in Florida correndo i 100 metri con il proprio personale stagionale: 10″11. Adesso, attesa per il raduno azzurro a Miami e poi per le “World Relays” di maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ottime sensazioni per l'Italia della velocità in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024: Filippo Tortu è sceso in Florida a 10″11 nei 100 metri, stabilendo il miglior tempo stagionale. Ottime sensazioni in vista del primo raduno azzurro dove si testeranno ancor più la condizione dei nostri atleti in vista dei Giochi.

Trascinato dalla sfida internazionale e da un Miller incredibile, Filippo Tortu non ha sfigurato nella sfida che lo ha visto impegnato in un doppio sprint in poco più di un'ora al meeting ‘Pure Athletics Spring Invitational' di Clermont in Florida. Il velocista lombardo è sceso a 10″11 nei 100 metri stabilendo al momento il proprio personale stagionale, anche se ventoso (+2.7 metri al secondo). Nella finale il 25enne delle Fiamme Gialle ha corso in un ottimo 10″20 con un anemometro a +1.6 m/s e classificandosi sesto. Tempi importanti e che attestano una buona forma complessiva cisto che solamente una settimana fa Tortu aveva corso in 10″15, sempre in America.

Una giornata di sprint caratterizzata dal fenomenale 9″93 stabilito a soli 17 anni dello statunitense Christian Miller che ha così stabilito la migliore prestazione mondiale dell'anno nonché il tempo migliore della storia di un atleta non ancora diciottenne e prendendosi anche il primato nazionale under 20. Secondo Rikkoi Brathwaite delle Isole Vergini Britanniche con il personale di 10″03.

Adesso Tortu nei prossimi giorni completerà la preparazione per poi aggregarsi a Miami alla squadra nazionale che sosterrà alcune sedute di allenamento in vista delle "World Relays" del 4 e 5 maggio a Nassau alle Bahamas che metterà in palio la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi, e dove si confronteranno le cinque formazioni italiane delle 4×100 e 4×400 di entrambi i sessi, oltre che della 4×400 mista.