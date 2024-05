video suggerito

Verstappen cannibale anche a Miami, è sua la pole della Sprint: Leclerc 2° e Sainz 5° con le Ferrari Max Verstappen conquista la mini-pole nelle qualifiche per la Sprint Race del GP di Miami della Formula 1 2024. Secondo Leclerc con la Ferrari, Sainz 5° dietro anche a Perez e ad un super Ricciardo. Mercedes eliminate in Q2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen partirà davanti a tutti nella Sprint Race del GP di Miami della Formula 1 2024. L'olandese della Red Bull ha infatti conquistato la mini-pole position nelle qualifiche sprint del venerdì precedendo nella Q3 la Ferrari di Charles Leclerc (subito competitivo nonostante il disastro che lo ha estromesso immediatamente dall'unica sessione di prove libere in programma prima di questa qualifica) e l'altra RB20 del compagno di squadra Sergio Perez. Quarto tempo per un super Daniel Ricciardo con la Racing Bulls.

Quinto crono invece per l'altro ferrarista Carlos Sainz che ha pagato un errore commesso nell'ultimo giro lanciato ma si è messo comunque davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che con gomma gialla in Q1 e Q2 erano apparse molto competitive dopo l'introduzione dell'ingente pacchetto di aggiornamenti portati per questo sesto round stagionale e alle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Battute dalla Haas di Nico Hulkenberg ed eliminate invece in Q2 entrambe le Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton che scatteranno dunque rispettivamente dall'undicesima e dalla dodicesima casella della griglia di partenza nella Sprint Race del GP di Miami che andrà in scena al sabato.

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Miami della Formula 1 2024

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

3ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

4ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas)

6ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes)

7ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas)

8ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine)

9ª fila: Zhou Guanyou (Sauber), Valtteri Bottas (Sauber)

10ª fila: Logan Sargeant (Williams), Alex Albon (Williams)

