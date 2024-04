video suggerito

Jacobs annuncia il suo ritorno, sarà a Roma il 18 maggio: “Voglio vincere ancora l’oro olimpico” Il campione olimpico in carica dei 100 metri ha annunciato il suo ritorno alle gare. Marcell Jacobs, che punta a vincere l’oro nei 100 alle Olimpiadi e agli Europei, correrà a Roma il 18 maggio allo Sprint Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marcell Jacobs torna alla gare. Il campione olimpico dei 100 metri ufficialmente ha annunciato che sabato 18 maggio sarà presente a Roma in occasione dello Sprint Festival, che si terrà a metà maggio allo Stadio dei Marmi al Foro Italico. E nella Capitale continuerà la sua preparazione per gli Europei, in programma allo Stadio Olimpico a giugno, e per le Olimpiadi di Parigi.

Nel 2021 vinse a sorpresa la gara più importante di tutto: i 100 metri, a Tokyo in un primo agosto in cui si è scritta la storia dello sport italiano. Fece il bis con la staffetta. Nei due anni successivi di bersagli grossi ne ha centrati: oro agli Europei, argento ai Mondiali con la staffetta, oltre a successi nelle gare indoor. Ma è mancato qualcosa. Jacobs ha tirato una linea, ha cambiato allenatore ed è volato negli Stati Uniti dove ha lavorato e sta lavorando tanto per farsi trovare pronto in estate quando dovrà difendere due ori ai Giochi di Parigi.

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport, l'atleta italiano ha annunciato che sarà presente nell'impianto intitolato a Pietro Mennea a sarà in pista al Roma Sprint Festival e nella Capitale rimarrà per gli Europei 2024 e per preparare le Olimpiadi di Parigi: "Non vedo l'ora di essere lì, correre in casa sarà un'ottima esperienza. Lo Sprint Festival sarà una gara importante, ho voglia di rivincita dopo due stagioni complicate. A Roma ho abitato e lì preparerò le Olimpiadi. Quest'anno potrò dirmi felice se riuscirò a confermare i due titoli nei 100 agli Europei e alle Olimpiadi. La mia prima gara in Italia sarà il 18 maggio al Roma Sprint Festival".

Jacobs è parso sorridente, felice, ritrovato. Lo ha detto chiaro e tondo. L'allenamento negli Stati Uniti gli ha fatto bene: "A livello mentale sto bene, sono molto rilassato e molto focalizzato sull'allenamento. Il mio quotidiano prevede casa-campo-casa, e stare con i miei figli. Voglio stare bene e allenarmi, poi dedicarmi alle gare". L'obiettivo che si è prefissato è di altissimo livello: "A settembre sarò felice se avrò confermato i miei due titoli, quello olimpico e quello europeo".