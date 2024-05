video suggerito

Disastro Ferrari nelle prove libere a Miami: Leclerc in testacoda, le sue FP1 durano solo 9 minuti Comincia malissimo per la Ferrari l’unica sessione di prove libere del GP di Miami della Formula 1 2024: Charles Leclerc commette un errore e causa un problema alla sua SF-24 dovendo terminare la sua attività dopo soli 9 minuti. A svettare nella classifica finale dei tempi è Max Verstappen davanti a Piastri e all’altro ferrarista Carlos Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Comincia malissimo il weekend del GP di Miami della Formula 1 2024 per la Ferrari che nella prima e unica sessione di prove libere ha subito dovuto fare i conti con una disavventura. È difatti durata soltanto pochissimi minuti l'esperienza in pista per Charles Leclerc che al secondo giro lanciato ha commesso un errore andando in testacoda nel punto più stretto del tracciato mentre alle sue spalle accorrevano tutte le altre monoposto.

Il monegasco ha provato a girare la vettura per proseguire le FP1 ma avendo sollecitato troppo la frizione, in attesa che tutti gli altri piloti transitassero da lì, quest'ultima si è surriscaldata troppo costringendo così il muretto della scuderia di Maranello ad ordinare al pilota di spegnere il motore della vettura e scendere quindi dalla monoposto mentre i commissari F1 hanno interrotto momentaneamente la sessione esponendo la bandiera rossa (una manovra che dunque non ha permesso al 26enne di Monte Carlo di poter tornare in pista nel momento in cui è stato dato il via libera per completare le FP1).

Un vero e proprio disastro dunque per il ferrarista se si considera il fatto che questa era l'unica sessione di prove libere del weekend dato che il programma del GP di Miami prevede il format della Sprint Race. Charles Leclerc dunque effettuerà le qualifiche per la gara sprint (in programma nella tarda serata italiana del venerdì) e della stessa mini-gara (di scena invece al sabato) senza aver avuto modo di testare vari assetti e le varie gomme in una simulazione di prove libere. Il monegasco si dovrà quindi affidare ai dati del simulatore e a quelli raccolti dal compagno di squadra Carlos Sainz che, contrariamente, ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra del Cavallino Rampante chiudendo queste FP1 in testa alla classifica dei tempi con gomma hard (1:29.331) e al 3° posto invece per quanto riguarda la gomma soft (1:28.711) dietro di appena un decimo rispetto al miglior crono della sessione messa a segno da Verstappen (1:28.595) e una manciata di millesimi da Piastri che si piazza in seconda posizione.

Classifica dei tempi e risultati delle prove libere 1 del GP di Miami della Formula 1 2024

Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:28.595 Oscar Piastri (McLaren) +0.105 Carlos Sainz (Ferrari) +0.116 George Russell (Mercedes) +0.189 Lance Stroll (Aston Martin) +0.222 Sergio Perez (Red Bull Racing) +0.273 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.417 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +0.461 Esteban Ocon (Alpine) +0.568 Pierre Gasly (Alpine) +0.580 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) +0.583 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +0.594 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +0.719 Alexander Albon (Williams) +0.798 Guanyu Zhou (Kick Sauber) +0.850 Lando Norris (McLaren) +0.900 Valtteri Bottas (Kick Sauber) +1.041 Logan Sargeant (Williams) +1.296 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.428 Charles Leclerc (Ferrari) +3.504

