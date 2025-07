video suggerito

A Silverstone c'è lotta tra Ferrari e McLaren: cosa hanno detto le prove libere F1 del GP Gran Bretagna Le prime due sessioni di prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025 hanno emesso il primo verdetto del weekend: le Ferrari di Hamilton e Leclerc possono lottare alla pari con le McLaren di Norris e Piastri. Ecco cosa è emerso dalle simulazioni di qualifica e di passo gara nelle FP1 e nelle FP2 sul circuito di Silverstone.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025 sembra essere una questione a due tra la dominatrice del Mondiale, la McLaren, e una Ferrari che appare rinata sul circuito di Silverstone. Questo è quanto emerso dalle due sessioni di prove libere del venerdì dato che sia nelle Fp1 del mattino che nelle Fp2 del pomeriggio ha visto i piloti delle due scuderie primeggiare sia per quanto riguarda il giro lanciato che la simulazione di passo gara.

Al mattino a svettare davanti a tutti nella classifica dei tempi è stato il padrone di casa Lewis Hamilton (1:26.892) davanti a Norris (+0.023), Piastri (+0.150) e Leclerc (+0.203), mentre nella sessione pomeridiana la situazione si è invertita con Lando Norris a primeggiare (1:25.816) precedendo le Ferrari di Charles Leclerc (+0.222) e Hamilton (+0.301) e l'altra McLaren di Oscar Piastri (+0.407).

Copione identico anche per quel che riguarda la simulazione di passo gara con le SF-25 che, grazie ad una stabilità al posteriore mai vista prima in questa stagione (il nuovo fondo introdotto in Austria probabilmente funziona su tracciati ad alto carico aerodinamico come Silverstone), che sono state le uniche sia nelle Fp1 che nelle Fp2 a tenere il passo delle McLaren, nonostante un'introduzione molto aggressiva (un secondo più veloce rispetto a quanto fatto da Norris e Piastri nel primo giro della simulazione).

Più staccate rispetto alle due scuderie di testa appaiono invece la Red Bull (con Max Verstappen in grande difficoltà nelle FP1, mentre sull'altra vettura debuttava il 17enne Lindblad, che ha poi via via migliorato le proprie prestazioni nel corso della seconda sessione) e le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli (più competitive sul passo gara che sul giro lanciato). Sorpresa di giornata è stata invece la Racing Bulls con Hadjar e Lawson che hanno chiuso in top-10 in entrambe le sessioni di prove libere e hanno anche mostrato un passo discreto in vista della gara di domenica.

La classifica delle prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025

FP1

Hamilton (GB/Ferrari) 1'26″892 Norris (GB/McLaren‑Mercedes) + 0″023 Piastri (AUS/McLaren‑Mercedes) + 0″150 Leclerc (MON/Ferrari) + 0″203 Russell (GB/Mercedes) + 0″271 Hadjar (FRA/Racing Bulls‑Honda) + 0″325 Albon (THA/Williams‑Mercedes) + 0″412 Lawson (NZL/Racing Bulls‑Honda) + 0″459 Antonelli (ITA/Mercedes) + 0″475 Verstappen (OLA/Red Bull‑Honda) + 0″540 Alonso (SPA/Aston Martin‑Mercedes) + 0″786 Stroll (CAN/Aston Martin‑Mercedes) + 0″952 Lindblad (SVE/Red Bull‑Honda) + 1″066 Sainz (SPA/Williams‑Mercedes) + 1″017 Ocon (FRA/Haas‑Ferrari) + 1″165 Colapinto (ARG/Alpine‑Renault) + 1″194 Aron (EST/Sauber‑Ferrari) + 1″250 Bearman (GB/Haas‑Ferrari) + 1″255 Gasly (FRA/Alpine‑Renault) + 1″440 Bortoleto (BRA/Sauber‑Ferrari) + 1″505

FP2

Lando Norris (McLaren) 1:25.816 Charles Leclerc (Ferrari) +0.222 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.301 Oscar Piastri (McLaren) +0.470 Max Verstappen (Red Bull) +0.498 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.567 Lance Stroll (Aston Martin) +0.614 George Russell (Mercedes) +0.707 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.708 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.808 Alexander Albon (Williams) +1.024 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.060 Gabriel Bortoleto (Sauber) +1.088 Esteban Ocon (Haas)+1.125 Yuki Tsunoda (Red Bull) +1.164 Carlos Sainz (Williams) +1.343 Nico Hulkenberg (Sauber) +1.349 Pierre Gasly (Alpine) +1.358 Oliver Bearman (Haas) +1.410 Franco Colapinto (Alpine) +1.473