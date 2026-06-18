La proiezione del tabellone dei Mondiali 2026 dopo la prima giornata dei gironi: è sbilanciatissimo

Un algoritmo ha previsto la fase finale dei Mondiali 2026: Francia nel “girone della morte”, Argentina con un cammino più agevole.

Foto generata con AI

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La prima tornata di partite dei Mondiali 2026 ci ha già dato indicazioni importanti sul valore delle squadre partecipanti. Tra le big Francia, Argentina, Germania e Inghilterra si sono confermate, mentre decisamente rimandate Brasile, Spagna e Portogallo. Ovviamente la strada è lunghissima e basti pensare a quanto accaduto nell'edizione 2022 con l'Albiceleste sconfitta all'esordio dall'Arabia Saudita e poi diventata campione. Certo è che però già ci si può "divertire" a tracciare quelli che potrebbero essere gli scenari nella fase ad eliminazione diretta quando si farà sul serio. C'è chi infatti, come l'account X Football meets Data, sulla base di statistiche e analisi del calcio ha previsto gli accoppiamenti dei sedicesimi e dunque l'intero tabellone. Quello che spunta all'occhio è che se da un lato la Francia potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un percorso ostico, dall'altro l'Argentina potrebbe avere vita più facile.

Chi ha previsto il tabellone finale dei Mondiali 2026

Si tratta di un lavoro specializzato sul calcio, bastato su modelli statistici che tengono conto in questo caso dei dati raccolti in tempo reale durante tutte le prime partite dei Mondiali 2026. Risultati, gol, occasioni, expected goal, calcolo della probabilità, blasone, storia, sfruttando un simulatore interattivo. Ovviamente tutto potrebbe essere stravolto da quanto accadrà nella seconda giornata del torneo, però per ora il quadro è stato definito.

Per la Francia cammino duro fino alla semifinale

Il cammino molto duro della Francia che ai sedicesimi si ritroverebbe ad affrontare la Svezia che ha impressionato all’esordio. In caso di successo possibile confronto con la Germania che dovrà prima vedersela contro la Turchia di Montella. Nella stessa parte di tabellone, in vista dei quarti potrebbe esserci una sorpresa e una tra Corea, Canada, Olanda e Marocco. Attenzione anche nella parte bassa di questa parte del tabellone dove potremmo ritrovarci ad assistere ad un ottavo di finale tra Portogallo e Spagna, entrambe deludenti all’esordio. Prima secondo Football Meets Data dovrebbero battere Croazia e Austria. Tabellone alla mano, e pronostici si potrebbe pensare ad una semifinale tra Francia e Spagna.

Argentina in scioltezza nella fase ad eliminazione diretta

Dall’altro lato il Brasile di Ancelotti se la vedrebbe con il Giappone, andando poi ad incrociare una tra Norvegia e Costa d’Avorio. Se poi Inghilterra e Scozia dovessero superare rispettivamente Congo e Messico, si assisterebbe ad un suggestivo derby britannico agli ottavi. Con la vincente che se la vedrebbe con la Seleçao, Haaland permettendo. E l‘Argentina? Secondo queste previsioni statistiche il Messi superlativo visto contro l'Algeria se la vedrebbe con avversarie sulla carta alla portata: dopo sedicesimi non facili contro l'Uruguay, una tra Australia ed Egitto, e poi quarti con Colombia o Senegal. La seconda semifinale dunque potrebbe essere o Argentina-Brasile, o un mai banale Argentina-Inghilterra. Questo sulla carta, con l'imprevedibile sport che però potrebbe poi rimescolare le carte.