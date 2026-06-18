Ancelotti parla con Neymar, arriva la decisione: il Brasile lo esclude dalla partita con Haiti ai Mondiali

Il numero dieci della Seleçao salta anche il secondo incontro del girone in programma sabato. Un video del colloquio con il ct sembrava avere anticipato tutto.

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Un video di Carlo Ancelotti che chiacchiera con Neymar sul campo d'allenamento del Brasile aveva destato curiosità per la mimica e il sospetto che il commissario tecnico stesse dando al calciatore una " brutta" notizia. Nella breve sequenza si nota il ct parlare con il giocatore che poco dopo incassa e si allontana incrociando le braccia. Non è stato possibile decifrare il labiale ma l'impressione è che dev'essere stato quello il momento in cui è stata data all'ex PSG notizia della decisione presa sul suo conto.

Quelle che sono sembrate solo supposizioni hanno trovato riscontro poco dopo nella comunicazione ufficiale da parte della federazione verde-oro: la stella della Seleçao non ce la fa a recuperare nemmeno per la prossima sfida ai Mondiali contro Haiti tanto da essere stata già esclusa la sua presenza nella lista dei convocati. O Ney non è ancora del tutto in condizione dopo l'infortunio muscolare per il quale ha rischiato di saltare anche la Coppa del Mondo, resterà nel quartier generale a implementare il lavoro personalizzato così da essere pronto (si spera) almeno per la Scozia (ultima gara del girone).

"Vi sono mancato?". Il calciatore del Santos s'era rivolto così ai giornalisti, mostrandosi di buon umore, magari convinto che che sabato notte (ore 2.30 in Italia), in occasione del secondo match del Gruppo C, ci sarebbe stato un po' di spazio anche per lui. La scelta dell'allenatore è stata diversa, del resto le condizioni che gli aveva esposto erano state chiare.

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Negli ultimi giorni il campione brasiliano è tornato gradualmente a lavorare sul terreno di gioco e ha ripreso il contatto con il gruppo. Tuttavia, lo staff medico e Carlo Ancelotti hanno scelto la linea della prudenza: l'obiettivo è evitare qualsiasi ricaduta che potrebbe compromettere il prosieguo del torneo. Ecco perché, già assente contro il Marocco nella partita d'esordio della Seleção (1-1 che ha lasciato strascichi polemici), l'ex Barcellona dovrebbe tornare in campo il 24 giugno contro la Scozia a Miami.

Qual è l'acciacco di cui soffre Neymar? La lesione, diagnosticata come problema muscolare al polpaccio, richiede tempi di recupero compresi tra le due e le tre settimane se tutto va bene. E Ancelotti, in un momento delicato per la classifica, non può correre rischi di alcun tipo. La speranza del Brasile è di poterlo recuperare per l'ultima gara del girone con gli anglosassoni o, al più tardi (ed è opzione di buon auspicio), per la fase a eliminazione diretta.