Una TV argentina annuncia la morte del padre di Messi, la famiglia: “Sta meglio. Irresponsabili”

Una tv argentina annuncia in diretta la morta del padre di Messi, ma è falso. La famiglia interviene con un comunicato: “Chiediamo responsabilità, prudenza e umanità”.

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"Il padre di Messi è appena morto". Incredibile quanto accaduto in diretta su Luzu TV, emittente argentina e produttrice di contenuti attraverso piattaforme digitali come YouTube e Twitch. Nel corso del programma ‘El Show del Verano' la conduttrice Florencia Pena ha dato in diretta la notizia della morte del papà del capitano dell'Argentina. "Non vorrei darvi brutte notizie, ma il padre di Messi è appena morto — in studio cala il gelo mentre gli altri opinionisti chiedono informazioni aggiuntive –. Ma è successo all'improvviso o cos'è successo?". Non si è ben capito chi sia stato a dare la notizia alla redazione dell'emittente ma nel frattempo in diretta già si descrivevano gli scenari:

"Nel bel mezzo dei Mondiali quindi Messi dovrà andarsene". Insomma un caos generale prima che la stessa redazione poco dopo interrompesse la diretta per spiegare come si trattasse di una fake news: "Ci siamo cascati". L'abbaglio clamoroso ha fatto il giro del web tant'è che in molti chiedono la chiusura della trasmissione. La famiglia di Messi è stata costretta a intervenire con un duro comunicato: "La famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare".

Florencia Pena è nota in Argentina per il suo stile diretto, provocatorio e senza filtri. I suoi programmi e interventi spesso generano polemiche per via delle sue frasi forti su celebrità o temi sensibili. Non è una conduttrice di gossip puro “scandalistico” tipo reality trash, ma la sua personalità aperta e le dichiarazioni senza peli sulla lingua la portano spesso al centro di dibattiti mediatici. Come questo. Una volta capito l'errore e notando il trambusto che aveva causato fuori dallo studio, l'attrice ha interrotto il normale svolgimento del programma per chiarire la situazione con la sua troupe di produzione.

"Ehi, fake news! Cos'è successo?" ha chiesto Pena in diretta. Immediatamente, uno dei produttori del programma ha preso il microfono per assumersi la responsabilità e rassicurare gli ascoltatori riguardo alle voci che circolavano sui social. "Me l'hanno lanciato qui, ma insomma, non stavo guardando. Speravo di no, che fosse falso – ha ribattuto la conduttrice insistendo –. È quello che succede un po' nella comunicazione di questi tempi, no? Non si capisce più cosa sia falso e cosa sia vero. Bisogna mettere tutto in discussione finché non viene confermato".

Il comunicato della famiglia Messi dopo la falsa notizia della morte di Jorge

Un qualcosa che avrebbe dovuto fare prima di dare una tale notizia in diretta. La famiglia di Messi non l'ha dunque presa per niente bene: "La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti dispongono di informazioni reali e precise sulle condizioni di Jorge. Pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida né veritiera. In momenti come questo, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la serenità di chi gli sta intorno non dovrebbero essere oggetto di speculazione né di irresponsabile interesse mediatico. In questo momento si trova sotto osservazione medica, in fase di recupero e con un'evoluzione favorevole all'interno del quadro clinico che presenta".