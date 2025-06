video suggerito

McLaren domina nelle prove libere del GP d'Austria: debutto con ombre per le Ferrari SF-25 aggiornate Norris e Piastri nettamente i più veloci nelle prove libere 2 del GP d'Austria della Formula 1 2025: Verstappen 3° davanti a Stroll. Giornata in chiaroscuro per la Ferrari con Leclerc che sul passo gara lascia ben sperare sulla SF-25 con i nuovi aggiornamenti, dopo che Hamilton ha avuto problemi al cambio nelle FP1.

A cura di Michele Mazzeo

La seconda sessione di prove libere del GP d'Austria della Formula 1 2025 sembra aver ristabilito le gerarchie di inizio stagione. Abbondantemente davanti a tutti nella classifica dei tempi ci sono infatti entrambi gli alfieri della McLaren con Lando Norris (1:04.580) che ha preceduto di un decimo e mezzo il compagno di squadra, attuale leader del mondiale, Oscar Piastri.

Terzo, ma con un ritardo di oltre tre decimi (un abisso su una pista corta come quella del Red Bull Ring), il quattro volte campione del mondo Max Verstappen che ha fatto meglio della vera sorpresa di giornata, Lance Stroll (4° con l'Aston Martin), soltanto di un decimo.

Giornata d'apertura del gran premio austriaco da dimenticare per la Ferrari, arrivata al round di Spielberg con il primo vero aggiornamento alle SF-25 dell'anno (un nuovo fondo). L'unica buona notizia per la squadra del Cavallino Rampante arriva nel finale con una mini-simulazione di passo gara sul ritmo degli altri (fatta eccezione per Norris che è apparso più veloce).

Per quel che riguarda la simulazione di qualifica invece Charles Leclerc (che aveva saltato le FP1 per lasciare spazio al rookie Dino Beganovic) ha chiuso con la quinta miglior prestazione cronometrica della sessione pagando però un ritardo di sei decimi rispetto al tempo di Norris.

Ancora peggio ha fatto Lewis Hamilton che, dopo aver visto la sessione mattutina rovinata da un problema al cambio (sostituito poi per la sessione pomeridiana), non ha brillato nemmeno nelle FP2 con soltanto il 10° miglior crono nella simulazione di qualifica (beccandosi quasi un secondo dal britannico della McLaren), con un impeding nei confronti di Kimi Antonelli che sarà investigato dopo la sessione. Discreta (seppur peggiore rispetto a quella effettuata da Leclerc) invece la simulazione di passo gara.

La classifica dei tempi delle prove libere 2 del GP d'Austria della Formula 1 2025

Lando Norris (McLaren) 1:04.580 Oscar Piastri (McLaren) +0.157 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.318 Lance Stroll (Aston Martin) +0.442 Charles Leclerc (Ferrari) +0.610 George Russell (Mercedes) +0.649 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.712 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +0.831 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.877 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.931 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.957 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.963 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.967 Pierre Gasly (Alpine) +1.033 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.118 Alexander Albon (Williams) +1.185 Carlos Sainz (Williams) +1.234 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.255 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +1.338 Franco Colapinto (Alpine) +1.5966