Kimi Antonelli sbotta con Hamilton: "Ma questa gente che problemi ha?". Lewis gli chiede scusa Il pilota della Mercedes costretto a una manovra d'emergenza durante le seconde libere del GP in Austria perché ostacolato dal Ferrarista, in quel momento impegnato in un giro lento. "Cavolo, non l'ho visto affatto".

Impeding di Lewis Hamilton su Kimi Antonelli durante le seconde libere del Gran Premio di Austria. Il pilota della Ferrari, che in quel momento era impegnato in un giro lento, non s'è accorto di aver ostacolato la Mercedes dell'italiano: lanciatosi a tutta velocità, è stato costretto a una manovra d'emergenza per evitare la collisione. Lo ha schivato con prontezza di riflessi ma è finito nella via di fuga sporca. La sua reazione nel Team Radio spiega bene qual è il disappunto provocato dalla leggerezza del campione inglese. "Ma questi che problema hanno?", s'è lasciato sfuggire Antonelli, spazientito da quell'episodio.

Cosa è successo nella curva 4: episodio sotto investigazione

Hamilton s'è anche scusato per quanto accaduto. Non aveva notato la monoposto arrivare e lo ha detto anche nella comunicazione col suo muretto. "Cavolo, non l'ho visto affatto" le parole del britannico che ha affiancato il driver rivale e gli ha fatto un cenno per giustificarsi. Un gesto che gli fa onore ma quel frangente potrebbe costargli caro: i commissari hanno confermato che, al termine la sessione, indagheranno sull'incidente avvenuto alla curva 4 tra le vetture 44 (Hamilton) e 12 (Antonelli) per possibile interferenza.

Impeding di Hamilton, gli è già successo a Monte Carlo

Il regolamento della Formula 1 proibisce di ostacolare inutilmente, soprattutto se ciò mette a rischio la sicurezza, e Hamilton è incappato in situazioni del genere in questa stagione: gli è successo in occasione del Gran Premio di Monaco e venne punito con una pesante penalità in griglia di partenza per quanto verificatosi durante le qualifiche. Tuttavia, nell'attesa siano valutate l'intenzionalità da parte del pilota inglese o l'interpretazione sul tipo di giro, non è detto riceva una sanzione (o addirittura una penalità). I commissari di gara potrebbero prendere in considerazione circostanze attenuanti al netto del documento reso pubblico da parte della FIA nei giorni scorsi sugli standard di guida (qui le indicazioni nel manuale).

Come sono andate le sessioni di libere per le Ferrari

Più ombre che luci per le Rosse nelle due sessioni di libere sul Red Bull Ring dominate dalle McLaren di Piastri e Norris. Unica buona notizia per il Cavallino è stata la simulazione di qualifica che ha visto Charles Leclerc chiudere con la quinta miglior prestazione cronometrica. Quanto a Hamilton, dopo i problemi al cambio in FP1 è incespicato anche nell'impeding in FP2.