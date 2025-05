video suggerito

Pesante penalità per Hamilton, cambia la griglia di partenza del GP Monaco: è colpa della Ferrari Il pilota della Ferrari punito per impedig su Max Verstappen durante le qualifiche. "Il fatto che il messaggio radio sia stato la causa dell'impedimento non costituisce un'attenuante".

Lewisn Hamilton è stato penalizzato dai commissari di gara: scalerà di 3 posizioni nella griglia di partenza al Gran Premio di Monaco, passando dalla 4ª alla 7ª. Il pilota inglese era finito sotto investigazione per aver bloccato (impeding) in qualifica Max Verstappen e, al netto delle attenuanti che gli sono state riconosciute (l'olandese lo ha anche scagionato puntando l'indice contro il Team di Maranello), non è riuscito a sfuggire a una sanzione durissima e, per giunta, presa per responsabilità non proprie ma del muretto Ferrari. Dopo le tribolazioni delle tappe mondiali precedenti, il quarto piazzamento e il buon tempo ottenuti nel Principato gli avevano strappato una smorfia di soddisfazione. L'incidente e il verdetto gliel'hanno spenta: scatterà dietro lo stesso Verstappen, Isack Hadjar della Racing Bulls e Fernando Alonso dell'Aston Martin a causa del provvedimento subito per un errore di interpretazione del suo ingegnere di riferimento, Riccardo Adami, sul monitoraggio del traffico in pista e, in particolare, del pilota Red Bull. La sintesi della nota ufficiale FIA è in questa frase: "Il fatto che il messaggio radio sia stato la causa dell'impedimento non costituisce un'attenuante. Imponiamo pertanto la penalità standard di 3 posizioni in griglia".

La nuova griglia di partenza del GP di Monaco

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isaak Hadjar (Visa Cash App) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Visa Cash App) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Nico Hulkenberg – STAKE F1 TEAM KICK SAUBER George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Stake F1 Team Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas).

Cosa è successo tra Hamilton e Verstappen in Qualifica

Oltre ad ascoltare le versioni dei piloti, gli steward hanno esaminato con attenzione anche i filmati. Dalle immagini è emerso che nella fase iniziale della Q1 Hamilton procedeva lentamente all'ingresso della curva Massenet, mentre Verstappen, che aveva appena iniziato un giro veloce, si avvicinava a velocità molto più elevata. Il campione della Red Bull ha cambiato traiettoria per evitare la collisione ed è andato su tutte le furie nel Team Radio, prima che sia lui sia il britannico accedessero alla Q2 e alla Q3 conquistando rispettivamente il quinto e il quarto posto al semaforo per la gara di domenica. Tuttavia, dopo aver valutato quanto avvenuto nella sessione di qualifiche i commissari hanno retrocesso Hamilton di tre posizioni in griglia.

Le motivazioni espresse nel comunicato ufficiale FIA

I commissari di gara hanno ascoltato il pilota della vettura 44 (Lewis Hamilton), il pilota della vettura 1 (Max Verstappen), i rappresentanti del team e hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/commissione, i video, i tempi, la telemetria, la radio del team e le registrazioni video in vettura. La vettura 44 stava effettuando un giro lento ed era fuori dalla traiettoria di gara mentre si avvicinava alla curva 2. La vettura 1 si stava avvicinando alla vettura 44 durante un giro di spinta. Il team ha prima informato il pilota della vettura 44 che la vettura 1 stava effettuando un giro veloce. Poi ha inviato un altro messaggio dicendo che la vettura 1 stava "rallentando", quando in realtà la vettura 1 era sempre in un giro di spinta e non stava "rallentando" come suggerito dal team. Questo ha portato la vettura 44 ad accelerare e a spostarsi nella traiettoria della vettura 1 all'ingresso della curva 3. La vettura 1 ha dovuto reagire al fatto che la vettura 44 sembrava spostarsi nella traiettoria di gara. Ciò significava che la Vettura 1 doveva uscire dalla traiettoria abituale e il giro di spinta doveva essere interrotto dalla Vettura 1. Abbiamo esaminato attentamente la traiettoria seguita dalla Vettura 1 nei giri precedenti nella stessa area e abbiamo stabilito che la Vettura 44 aveva effettivamente imboccato la traiettoria utilizzata dalla Vettura 1 nei precedenti giri di spinta. Questo ha reso indubbio che la Vettura 1 fosse stata ostacolata. Il pilota della Vettura 44 ha espresso il suo disappunto per il messaggio errato del team subito dopo l'incidente. Durante l'udienza, il fatto che il messaggio errato del team avesse causato l'incidente è stato accettato dal pilota della Vettura 44. Come in precedenti incidenti di questa natura, in cui un pilota ha ricevuto informazioni inaccurate o incomplete che hanno portato una vettura a ostacolarne un'altra, il fatto che il messaggio radio sia stato la causa dell'impedimento non costituisce un'attenuante. Imponiamo pertanto la penalità standard di 3 posizioni in griglia.

