Formula 1, GP Monaco: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Niente pausa dopo Imola, la Formula 1 torna subito in pista per l'ottavo gran premio del Mondiale 2025 facendo tappa in u'altra iconica location: da venerdì 23 a domenica 25 maggio sul circuito cittadino di Monte Carlo va infatti in scena il GP di Monaco.

Il programma di questo round monegasco della F1 è quello tradizionale: venerdì si inizia con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato poi è la volta di Libere 3 e qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate (e che quest'anno avrà un regolamento ad hoc con il numero di pit-stop obbligatori portato a due). Canonici anche gli orari delle varie sessioni sulle strette strade del Principato. Tutte le sessioni in pista del Gran Premio di Monaco saranno trasmesse in diretta TV su Sky con qualifiche e gara che si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Riflettori puntati inevitabilmente sul padrone di casa Charles Leclerc che proverà a ripetere l'impresa dello scorso anno ma, così come il compagno di squadra Lewis Hamilton, dovrà fare i conti con un Ferrari SF-25 che in qualifica non è finora apparsa competitiva (ad Imola addirittura entrambi i piloti della scuderia di Maranello sono stati eliminati in Q2) e, data l'importanza che riveste la posizione di partenza su un circuito in cui è praticamente impossibile effettuare sorpassi, in quest'occasione non c'è margine di recupero in gara.

Da capire dunque quale sarà il divario dalle McLaren di Piastri e Norris e dalla Red Bull del solito Verstappen sul giro secco e se, oltre alle Mercedes di Russell e Kimi Antonelli, anche in questo caso, i piloti della Ferrari risulteranno più lenti sul giro singolo di team come Williams, Alpine, Aston Martin e Racing Bulls come accaduto ad Imola.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Monaco

Venerdì 23 maggio

13.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

17.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

12.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

16.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

15.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP MONACO F1 SU TV8

Sabato 24 maggio

19.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

18.30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP di Monte Carlo della F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP di Monaco della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV e streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere tutte le sessioni del GP di scena sul circuito cittadino di Monte Carlo sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘Pass Sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli.

Le Qualifiche e la Gara del GP di Monaco della Formula 1 2025 si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 e in streaming su tv8.it ma non in diretta. La differita di qualifica e gara della F1 sulle strade del principato sarà trasmessa sul canale 8 del digitale terrestre e sul sito di TV8 a partire rispettivamente dalle ore 19:00 del sabato e dalle ore 18:30 della domenica.