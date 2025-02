La Formula 1 cambia le regole solo per un Gran Premio: il nuovo regolamento vale soltanto a Monaco

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Quando manca meno di un mese all'inizio del Mondiale di Formula 1 2025 la Commission F1 ha varato alcuni cambi regolamentari in vista della nuova stagione e tra questi ve ne è uno che sorprende più di tutti gli altri. Nella prima riunione dell'anno, tenutasi a Londra poco prima dell'evento collettivo di presentazione delle livree delle monoposto dei 10 team organizzato da Liberty Media, infatti, oltre all'approvazione di alcune modifiche al Regolamento Tecnico, Sportivo e Finanziario 2025, si è anche dibattuto di un regolamento che varrà per uno solo dei 24 gran premi presenti nel calendario, cioè il GP di Monaco.

La nota diramata dalla FIA al termine della riunione della Commission F1 tenutasi negli uffici londinesi di Formula One Management e presieduta dal direttore FIA del comparto "Monoposto", Nikolas Tombazis, e dal Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, riporta infatti per sommi capi ciò che è stato deciso dalla Commissione e che, dopo la ratifica da parte del Consiglio Mondiale dello Sport Motoristico della FIA, entrerà in vigore.

Innanzitutto è stata confermata la volontà di avere un pugno più duro per quel che riguarda la flessibilità delle ali (tema che ha creato non poche polemiche nel corso della passata stagione): confermati nuovi e più severi test di deflessione sull'alettone posteriore dall'inizio della stagione, mentre per quanto concerne quelli sull'ala anteriore l'introduzione è rimandata al GP di Spagna. Quindi si è definita anche quali e quando i sistemi di raffreddamento del pilota devono essere utilizzati obbligatoriamente e si è decisa anche l'eliminazione della limitazione al numero di cambi che ogni pilota può utilizzare nel corso della stagione (abolizione dettata dal fatto che l'affidabilità dei progetti attuali rende questa restrizione obsoleta e inutile). E si sono fatte anche delle revisioni alle procedure di partenza delle gare (sia Sprint che lunghe).

Modifiche al regolamento che però non hanno stupito quanto quella che riguarda il weekend di gara di Monte Carlo. Già perché la Commission F1 ha discusso alcuni cambi al regolamento che varranno solo ed esclusivamente per il GP di Monaco. Discutendo alcune proposte di un regolamento ad hoc per la gara monegasca della Formula 1, si è infatti deciso di aumentare il numero di pit-stop obbligatori (che rimarrà invece uno per tutte le altre gare in calendario) e ci si è anche riservati di discutere altre regole speciali per il Gran Premio di scena nel Principato nelle prossime settimane. Evidente che tale iniziativa sia frutto della volontà di conservare un posto in calendario F1 al leggendario GP di Monaco cercando però delle soluzioni per rendere più spettacolare e incerta una gara in cui, a causa della conformazione del circuito cittadino, i sorpassi sono quasi impossibili.