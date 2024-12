video suggerito

Rivoluzione in Formula 1, spunta un nuovo regolamento: norma le attività dei team F1 fuori dalla pista Tante le novità approvate dalla FIA nell’ultimo Consiglio Mondiale che andranno a rivoluzionare la Formula 1 dal 2025: introdotto un nuovo regolamento Operativo che regola il comportamento da tenere per le scuderie al di fuori dei weekend di gara e via libera all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per dirimere alcune situazioni controverse durante le qualifiche e le corse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue la rivoluzione in Formula 1. In attesa di quella tecnica e numerica (con l'ingresso della Cadillac come undicesimo team in griglia) che avverrà nel 2026, nell'ultimo Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA del 2024 sono state approvate delle novità che entreranno in vigore già dal campionato F1 2025. Innanzitutto spunta un nuovo regolamento che si va ad affiancare ai tre già esistenti, ossia quello Sportivo, quello Tecnico e quello Finanziario.

Dal 2025 infatti i team dovranno osservare anche le norme del regolamento Operativo che regolerà le attività delle scuderie al di fuori dei weekend di gara. Lo scopo di questo nuova sezione regolamentare è quello di eliminare le incongruenze esistenti attualmente in materia di test aerodinamici, test al banco delle power unit, periodi di stop obbligatori, ecc. Il nuovo regolamento è ancora in fase di stesura e pertanto bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di conoscere nel dettaglio quali saranno nello specifico le nuove regole cui dovranno sottostare i team di Formula 1 nei periodi in cui non sono impegnati in pista per i GP del campionato del mondo.

Altre due novità approvate nell'ultimo Consiglio Mondiale del Motorsport FIA andato in scena in Ruanda riguardano la tutela della sicurezza dei piloti e l'utilizzo di nuovi strumenti per provare a migliorare l'equità e la coerenza del processo decisionale da parte della Direzione di Gara e del Panel dei Commissari durante le gare di Formula 1.

Leggi anche Chi è Laura Mueller, il primo ingegnere di pista donna nella storia della Formula 1

È stato infatti introdotto l'obbligo di un kit di raffreddamento per il pilota quando viene dichiarato un rischio dovuto al calore e un nuovo protocollo per la chiusura della griglia di partenza nel momento in cui una squadra ritira una vettura.

Ed è stato anche varato l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in tre nuovi ambiti. L'IA sarà utilizzata a partire dal prossimo Mondiale della Formula 1 2025 per migliorare gli standard di sicurezza e introdurre misure preventive per ridurre il numero di incidenti. La tecnologia sarà inoltre usata anche per automatizzare alcune attività ‘compilative' e ‘amministrative' finora svolte dal personale specializzato che potrà ora dedicarsi esclusivamente allo svolgimento dei compiti più importanti e complessi.

E, soprattutto, l'Intelligenza Artificiale sarà utilizzata per migliorare l'equità e la coerenza del processo decisionale da parte della Direzione di Gara e del Panel dei Commissari FIA. L'IA infatti fornirà raccomandazioni basate su situazioni precedenti codificando di fatto i casi in cui scatta automaticamente la penalità e/o automatizzando totalmente il rilevamento di quelle infrazioni che possiamo definire ‘geografiche' come ad esempio nel caso dei track limits o delle false partenze.