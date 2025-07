video suggerito

Enrico Racca via dalla Ferrari, prosegue la rivoluzione nel team F1: solo 3 superstiti dell’era Binotto Prosegue la ristrutturazione interna della scuderia Ferrari di Formula 1: Enrico Racca lascia il ruolo di responsabile della supply chain e della produzione. Ora dell’era Binotto restano solo tre figure chiave. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua il terremoto interno alla Ferrari. Dopo oltre dieci anni, Enrico Racca lascia Maranello. Il suo ultimo giorno da responsabile della Supply Chain and Manufacturing è stato venerdì 27 giugno 2025, giorno in cui Leclerc e Hamilton erano impegnati in pista al Red Bull Ring per le prove libere del GP d'Austria. Un altro tassello dell'epoca Binotto che saluta, lasciando solo tre superstiti della vecchia gestione: Fabio Montecchi, Enrico Gualtieri e Riccardo Adami.

La separazione tra Racca e la Ferrari non sarebbe stata consensuale. Secondo indiscrezioni, alla base dell'addio ci sarebbero tensioni interne legate alla ristrutturazione della filiera produttiva, voluta dal team principal Frédéric Vasseur. L'ingegnere torinese, laureato al Politecnico, era entrato a Maranello nel 2015 per volontà diretta di Sergio Marchionne, dopo un'esperienza in Fiat.

Il suo lavoro, pur lontano dai riflettori del paddock, era centrale nella logistica e nei processi produttivi del reparto corse. In particolare, il suo ruolo era strategico nel coordinare fornitori, approvvigionamenti, cicli produttivi e tempistiche di consegna dei componenti. Un incarico silenzioso ma essenziale, in uno sport dove i tempi contano quanto i decimi in pista.

A pesare sulla sua uscita potrebbe esserci anche la lentezza negli aggiornamenti della SF-25. Nonostante i problemi fossero chiari fin dai test, gli upgrade sono arrivati in ritardo rispetto alla concorrenza. Un ritardo che avrebbe inciso sulle performance in pista e minato le ambizioni iridate. In un contesto simile, la figura di Racca sarebbe diventata il capro espiatorio di una filiera ritenuta poco reattiva.

Il tentativo della dirigenza era quello di estendere la sua area anche agli altri progetti sportivi del Cavallino – come il programma Endurance nel WEC o il nuovo team Hypersail guidato da Giovanni Soldini – ma il risultato è stato opposto: la rottura è arrivata.

Al momento, le funzioni di Racca sono state assunte ad interim dallo stesso Vasseur, in attesa di trovare un nuovo responsabile. Una mossa che conferma la volontà del team principal francese di avere un controllo diretto anche sulle aree più operative della Gestione Sportiva.

La rivoluzione di Vasseur continua a mietere figure chiave. A confronto con l'organigramma del 2022, sotto Binotto, i cambiamenti sono evidenti:

Superstiti dell'era Binotto:

Fabio Montecchi (capo progettisti)

Enrico Gualtieri (direttore tecnico Power Unit)

Riccardo Adami (ingegnere di pista, oggi per Hamilton)

Tutti gli altri ruoli, dai vertici tecnici alla gestione sportiva, sono stati azzerati o sostituiti. Un segnale chiaro: per tornare al vertice, Ferrari ha deciso di ripartire (quasi) da zero.