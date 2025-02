video suggerito

F1 2025, oggi la presentazione della Ferrari e le altre monoposto: orario e dove vederla in TV e in streaming Oggi a Londra la presentazione collettiva dei team e delle livree delle monoposto del Mondiale di Formula 1 2025. Ecco a che ora è l'evento F1 75 Live e dove vederlo in diretta TV e in live streaming gratis.

A cura di Michele Mazzeo

L'attesa è finita. Oggi a Londra va in scena l'evento F1 75 Live che aprirà di fatto il Mondiale di Formula 1 2025. Alle ore 21 all'O2 Arena è in programma lo show unico di presentazione dei team e delle monoposto (almeno per quel che riguarda le livree) che prenderanno parte all'imminente campionato.

Oggi in Gran Bretagna si scopriranno dunque le livree delle vetture delle dieci scuderie, rappresentate da piloti, team principal e direttori sportivi. Alcune squadre mostreranno la vera monoposto con cui correranno poi nel Mondiale di Formula 1 2025, altre, come la Ferrari, mostreranno invece solo i propri colori. A presentare lo show sarà l'attore britannico Jack Whitehall e vedrà la partecipazione della star della musica country statunitense Kane Brown, dell'artista multi-platino Machine Gun Kelly, del compositore Brian Tyler e dell'iconica band britannica Take That.

A che ora è la presentazione delle F1 2025 in diretta

La presentazione collettiva della F1 2025 inizia oggi alle ore 21 (ora italiana). Questo l'orario in cui comincerà l'evento della O2 Arena di Londra in cui saranno presentate le livree delle venti monoposto che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. L'orario italiano dello show F1 75 Live coincide con gli orari della diretta TV e streaming.

Dove vedere la presentazione F1 2025 in diretta TV e streaming

Dove vedere la show F1 75 Live? L'evento in cui piloti e team principal presenteranno le livree delle monoposto che vedremo in pista nel Mondiale di Formula 1 2025 si potrà vedere in diretta TV su Sky. La presentazione collettiva delle F1 2025 sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) a partire dalle ore 20:30. Gli abbonati alla pay-tv potranno assistere allo showdown delle vetture anche in live streaming sull'app Sky Go e, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', anche su NOW. La diretta della presentazione delle livree delle nuove macchine F1 sarà visibile anche gratis sui canali social (profilo ‘X', Facebook e TikTok) e sul canale Youtube ufficiale della Formula 1.

Quando sarà presentata la vera Ferrari F1 2025: cosa si vedrà della nuova SF25 durante la presentazione di Londra

Durante l'evento F1 75 Live di Londra la Ferrari, alla presenza dei piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc e del team principal Frederic Vasseur, svelerà la livrea della monoposto che utilizzerà poi nel corso del Mondiale di Formula 1 2025. Nella stessa serata la scuderia di Maranello pubblicherà però anche dei render della nuova SF-25 mostrando di fatto forme e soluzione aerodinamiche della vettura che sarà poi svelate definitivamente domani quando la nuova monoposto scenderà in pista a Fiorano per lo shakedown.