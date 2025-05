Formula 1, oggi le qualifiche del GP Monaco: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Il sabato di Monte Carlo ha un peso specifico notevole, perché nel Principato non si passa, dunque partire più avanti possibile è fondamentale. Le Fp3 scatteranno alle ore 12:30, ma l'attesa oggi è tutta per le Qualifiche che invece prenderanno il via alle ore 16. Un'ora intensa da vivere in diretta TV su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Live streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8, dalle ore 19.