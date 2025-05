video suggerito

Pole sontuosa di Lando Norris a Monaco, Leclerc secondo: Hamilton davanti a Verstappen Lando Norris con un giro straordinario si prende la pole position a Monte Carlo, Leclerc secondo, dopo un giro meraviglioso. Hamilton quarto davanti a Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Lando Norris con un giro meraviglioso supera per un decimo Charles Leclerc, che sfiora la quarta pole di fila a Monte Carlo. Il ferrarista partirà comunque in prima fila, alle sue spalle Piastri e un ottimo Lewis Hamilton che ha preceduto Verstappen.

Q1: stress all'ennesima potenza per i piloti, che sono praticamente sempre in pista, perché il tracciato si migliora tanto e basta un'inezia per essere dentro o fuori. Leclerc è il più veloce, ancora, dopo i tre primi posti delle libere, davanti alle McLaren, Verstappen e Hamilton. Kimi Antonelli è quindicesimo, passa, ma sbatte e distrugge il muso della Mercedes. Fuori Bortoleto, sfortunato, Bearman, Gasly, Stroll e Colapinto.

Q2: si riparte con Leclerc subito arrembante, così come le McLaren. Dopo quattro minuti, con Norris davanti a Leclerc, si ferma sotto il tunnel la Mercedes di Russell. Un sabato disastroso per la Mercedes, che partirà dal fondo con entrambi i piloti. Bandiera Rossa, prove sospese. I commissari riportano fuori pista il pilota inglese. Quando si riparte, la Ferrari si mette rapidamente al sicuro con entrambi i piloti, Norris è il più veloce. Passano Alonso e Ocon. Fuori Sainz e Tsunoda, beffati amaramente. Sono dentro anche i piloti Racing Bulls.

Q3: Norris rifila 67 millesimi a Piastri. La McLaren cambia marcia nel momento decisivo, Leclerc è subito dietro dopo il primo tentativo, poi Verstappen e Hamilton. Tutti ai box, si fermano e attendono l'ultimo tentativo, e provano a capire quando fare il giro, ma pure la mossa. Norris fa il tempo, è primo, ma deve fare un terzo giro per piegare uno straordinario Leclerc. Lando stellare e pole meritata. Hamilton è quarto, bene pure Lewis che ha preceduto Verstappen.

Griglia di Partenza GP Monaco

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)

3ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls)

4ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas)

5ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams)

6ª fila: Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), George Russell (Mercedes)

8ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine)

10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin)*, Ollie Bearman (Haas)