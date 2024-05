video suggerito

Verstappen non è impressionato da Newey alla Ferrari: “Non sapete cosa faceva davvero in Red Bull” Secondo Verstappen, negli ultimi anni Newey ha avuto un ruolo meno importate nella progettazione della macchina. E anche senza di lui la Red Bull resterà competitiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Adrian Newey ha annunciato mercoledì scorso che lascerà la Red Bull, con cui ha vinto sei mondiali costruttori e sette titoli piloti, e le voci su un suo possibile approdo in Ferrari sono sempre più insistenti. Max Verstappen, però, non sembra troppo preoccupato dal fatto che l'ingegnere creatore della macchina dominante che gli ha permesso di vincere il titolo nelle ultime tre stagioni, non sarà più al suo fianco a Milton Keynes.

«La squadra resta molto forte»

Anche se Verstappen ha ammesso che avrebbe preferito avere ancora Newey al proprio fianco, nella conferenza stampa alla vigilia del Gp di Miami ha sottolineato come «Anche se da fuori la situazione sembra molto brutta, dall'interno è meno drammatica di quello che sembra». Il campione olandese mantiene intatta la sua fiducia verso il resto della squadra. «Hanno mostrato negli ultimi anni quanto è competitiva la macchina» e sostiene che il ruolo di Newey negli ultimi anni sia stato meno importante che nel passato. «Non dico che non faccia nulla, ma molte persone non capiscono quello che faceva realmente» ha sottolineato Verstappen.

Il messaggio a Newey

Il campione olandese, ha anche raccontato di avere scritto a Newey prima dell'annuncio delle sue dimissioni dalla Red Bull. «Se qualcuno se ne vuole davvero andare, dovrebbe farlo», ha scritto Verstappen, che ha aggiunto come «la Formula 1 è una vasca piena di squali. Alla fine dei conti ognuno pensa per sè».

Leclerc: «Tutti vorrebbero lavorare con Adrian»

Il pilota monegasco sarebbe ben felice di vedere Newey al proprio fianco: «È una delle persone con le quali chiunque nel paddock spera un giorno di poter lavorare. Negli ultimi sette-otto mesi abbiamo fatto progressi incredibili, e l'arrivo di Newey potrebbe fare la differenza».

Hamilton: «Sarebbe un onore lavorare con lui»

È dello stesso avviso Lewis Hamilton, che durante la sua intera carriera ha dovuto gareggiare contro le auto costruite proprio da Newey. Il campione inglese ha speso parole d'elogio per la carriera dell'ingegnere, le cui creazioni hanno vinto in totale 13 titoli piloti e 12 mondiali costruttori: «Se dovessi fare una lista delle persone con la quale mi piacerebbe lavorare, Newey sarebbe in cima alla lista. La Ferrari è un gran team, ma lavorare con lui sarebbe un onore». Chissà che la prossima stagione il pilota e l'ingengere più vincenti della storia non possano trovarsi entrambi vestiti di rosso.

